Fagermos menn på rett vei

Lørdagens langoddsprogram byr på full runde i både Eliteserien og OBOS-ligaen her hjemme, da det allerede tirsdag er duket for den tradisjonelle 16. mai runden. I tillegg er det full fart rundt omkring i fotball-Europa og langoddsprogrammet er rett og slett strålende.

Odd — Strømsgodset H 1,85 (spillestopp kl 17.55)

Poengmessig begynner det å svinge litt av Odd, etter en noe trøblete sesonginnledning. Tre av de siste fire er vunnet, inkludert to på rappen før dagens kamp. Men de var nok heldige som vant mandagens bortekamp mot LSK, da det var hjemmelaget som førte den matchen.

De øvrige ni poengene denne sesongen har kommet på tre hjemmekamper og de har vunnet samtlige på Skagerak Arena - over Tromsø, Kristiansund og Vålerenga. Tilsvarende kamp i fjor vant de også, 2-1. Espen Ruud har tre gule og må stå over. Fredrik Oldrup Jensen og Jone Samuelsen ventes å rekke kampen.

Strømsgodset på sin side har moderate 2-3-2 på sine sju første seriekamper, og spillemessig har det vært på det jevne. Bortespøkelset har vært med Godset i alle år utenom gullsesongen 2013 og er med dem også så langt i år, med kun ett poeng på de tre første bortekampene hittil. Bassel Jradi og Henning Hauger er begge tvilsomme med skader.

Møte mellom to lag som fortsatt har svært mye å gå på spillemessig, men hjemme i Skien skal Odd være klare favoritter. 1,85 er klart spillbar hjemmeodds.

Sarpsborg 08 — Tromsø H 1,45 (spillestopp kl 17.55)

1-1 var et helt ålreit resultat borte mot Strømsgodset forrige helg for sarpingene, som likevel tapte to poeng vis á vis serieleder Rosenborg. De har vunnet bare én av sine siste fire kamper i ligaen, det var 5-1-seieren over Kristiansund.

På eget gress har de den nevnte seieren over KBK, samt 3-1-seier over Sogndal, 3-0-seier over Viking og 1-2-tap for Rosenborg. Ole Jørgen Halvorsen er tilbake, Joackim Jørgensen er også friskmeldt.

Tromsøs flotte sesongstart er i ferd med å bli ødelagt, selv om de stoppet en tre kamper lang tapsrekke med uavgjort hjemme mot Kristiansund sist helg - en kamp Flovik helst skulle sett at de vant. Førstekeeper Gudmund Kongshavn ble atpåtil skadet og det er en liten målvaktskrise i bortelaget nå. Morten Gamst Pedersen og Gjermund Åsen blir trolig kampklare.

Sarpsborg bør ha meget gode vinnersjanser her. 1,45 på hjemmeseier er som det må være og vi tar denne med i en dobbel med seier til Odd. Totalodds på denne dobbelen 2,68.