FC København har tapt seg

Lørdagens langoddsprogram er i stor grad preget av fotball, med OBOS-ligaens retur som høydepunkt. I tillegg spiller flere storklubber treningskamper, med Arsenal, Chelsea, Milan og Bayern München alle i aksjon.

Randers - FC København, U 3,20.

Hjemmelaget åpnet med et gørrkjedelig 0-0-resultat borte mot SønderjyksE, men fikk poenget de satset på. Forrige sesong så de lenge ut til å sikre en plass i mestergruppen, men kollapset i avslutningen av grunnspillet.

Det er interessant å se satatistikken på de siste tilsvarende kampene mellom lagene, der Randers har overtaket med 2-3-0 på de siste hjemmekampene mot FCK. Begge de to siste tilsvarende kampene har endt uavgjort.

Vertene må klare seg uten Brandur Hendriksson og Frederik Due, Andreas Bruhn er tvilsom.

Sliter i sesongåpningen

FCK lekte med ilden da de spilte returoppgjør mot slovenske Zelina i midtuken, de tapte 1-2 hjemme og avanserte kun takket være 3-1-seieren de sikret borte. I serieåpningen ble det uavgjort mot Aalborg hjemme i Parken, og det var ikke ufortjent.

Det er tidlig å konkludere, men savnet av spillere som Ludwig Augustinsson, Mathias Jørgensen, Thomas Delaney og Andreas Cornelius virker merkbart så langt.

Youssef Toutouh er ute med karantene, mens Peter Ankersen og Rasmus Falk fortsatt er ute med skader.

Dette blir en tett og jevn affære mellom to lag som ofte nuller hverandre ut. Vi synes FC København er overvurderte her og er faktisk nærmere å anbefale hjemmeseieren - men begge lag er nok greit fornøyde med ett poeng og U til 3,20 virker som et fornuftig spill i denne kampen.

