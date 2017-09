FC København og Solbakken er klart svekket

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Et formidabelt langoddsprogram venter denne torsdagen med første gruppespillrunde i Europa League og hele 24 kamper all den tid det er tolv grupper a fire lag. I tillegg spilles det tre kamper i Eliteserien i ishockey her hjemme.

FC København - Lokomotiv Moskva B 2,80 (spillestopp kl 18.55)

Ståle Solbakken og hans FC København var i nærheten av å kvalifisere seg til gruppespillet i Champions League, men er svekket siden fjorårssesongen og røk fortjent mot Qarabag i playoff. I den hjemlig danske serien har det også kladdet innledningsvis, men i helgen ble det i det minste 4-3 seier hjemme mot FC Midtjylland.

Lokomotiv Moskva var direktekvalifisert til gruppespillet og var sist med i gruppespillet i Europa League i 2015/16-sesongen. Vant da sin gruppe, men røk ut i 16-delsfinalen mot Fenerbache. Ligger på 2. plass i den russike serien med 6-2-1 på de ni første seriekampene og er uten bortetap hittil (2-2-0).

De russiske lagene som har vært i aksjon i Champions League denne uken har levert bra. CSKA Moskva tok en knallsterk borteseier mot Benfica tirsdag, mens Spartak Moskva (som kun ligger på 8. plass i serien) spilte 1-1 borte mot Maribor onsdag.

FC København er ikke av gammel standard denne sesongen og 2,80 på borteseier her er spennende odds og spilles.