Feilsatt odds i dansk Superliga

Det er en svært innholdsrik fredag vi har i vente. Litt over tolv begynner herrestafetten i Falun, klokken elleve er det sprint for skiskytterherrene i prøve-OL og kvelden krydres med en rekke herlige fotballkamper. Birmingham - Leeds er høydepunktet for engelske fotballfans, men det er gode kamper fra store deler av Europa i kveld.

Vi klarte ikke løse torsdagens magre utvalg på en god måte og det eneste tipset gikk ut.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 17.55.

Esbjerg - Viborg, H 2,60.

Nesten alle bookmakerne virker å være enige om at Esbjerg er favoritt i denne kampen og det virker merkelig at Norsk Tipping tenker det motsatte. Esbjerg har fått en knallstart på vårsesongen, med 3-0-seier hjemme over fjorårets sølvvinner SønderjyskE og 0-0 borte mot topplaget Lyngby på mandag. De har fått ryddet opp i en sløv defensiv og vinterens mange nysigneringer har slått til.

Formen var også god på slutten av forrige sesong og de har tolv poeng på de siste seks ligakamper. De siste tre hjemmekamper har gitt fem poeng, uten at 3-6-2 er en voldsomt sterk hjemmestatistikk.

Robin Söder stod over mandag grunnet sykdom, men er tilbake. Det er også Jesper Jørgensen og Jeppe Andersen, selv om det er heller tvilsomt at de starter.

Tilsvarende kamp forrige sesong endte med hjemmeseier.

Bunnlaget

Viborg ligger helt sist i Superligaen og har startet vårsesongen heller treg, med to poengdelinger på to kamper. De står med fire kamper uten tap i ligaen, men de siste seks har gitt middelmådige syv poeng.

Bortelaget har vært best på reisefot denne sesongen og 3-2-6 er en godkjent statistikk for et bunnlag. Tre spillere savnes: Akharraz, Fochive og Thychosen.

Esbjerg har klart best form, dominert i sin forrige hjemmekamp og Viborg har vært ligaens svakeste lag denne sesongen. Vi stusser over at Norsk Tipping som nesten eneste bookmaker har valgt gjestene som favoritt og utnytter det ved å spille H til 2,60 - en odds over snittet i markedet for øvrig. Det betyr samtidig at det er grunn til å vente at den blir satt ned i løpet av formiddagen.

