Feit borteodds på Sogndal

Et vidunderlig langoddsprogram står foran oss søndag med seks kamper fra Eliteserien, tilnærmet full runde i OBOS-ligaen og en rekke kamper fra både Serie A og La Liga. I tillegg er det svensk, dansk, fransk, nederlandsk og diverse annet på menyen.

Lillestrøm - Sogndal B 3,95 (spillestopp kl 17.55)





En real "sekspoengskamp" på Åråsen. Kun fem poeng på de seks siste seriekampene, har sendt LSK for alvor inn i nedrykksstriden. Før denne kampen skiller det kun tre poeng ned til direkte nedrykk. Hjemmetallene er ikke bedre enn 5-2-5. Marius Amundsen er tilbake etter karantene.

Sogndal med en uhyre viktige trepoenger borte mot Aalesund nest sist og fulgte opp med en bra hjemmekamp mot Molde (2-2) i den siste seriekampen før landslagspausen. Kun to poeng skiller ned til direkte nedrykk for Sogndal som er vant til å kjempe for tilværelsen på denne årstiden. Meget moderate 2-3-7 på bortebane. Morten Ramsland og Eirik Schulze er begge tilbake etter endt soning og Kjetil Wæhler har meldt seg klart til tjeneste igjen. Det betyr at trener Eirik Bakke kan mønstre en av sine beste startellevere for sesongen.

2-1-2 på de fem siste tilsvarende og hjemmelaget viser ikke form for tiden. Sogndal vant tilsvarende kamp 2-1 forrige sesong og 1,75 i hjemmeodds ser ubegripelig lavt ut. 3,95 på borteseier må testes her.