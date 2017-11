Feit CL-dobbel til over 4 ganger pengene

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddssingel 1 CL: Tottenham burde vært favoritt

Oddssingel 2 CL: City kan gå på sesongens første tap

Tippetips: Siste sjanse på Bonuspotten

V4 Bro Park: Herlig onsdagslunsj på Bro Park

Åtte herlige kamper fra Champions League er naturligvis høydepunktene på onsdagens flotte langoddsprogram. I tillegg spilles det to kamper i engelsk Championship, og det er full runde i Hockeyallsvenskan i Sverige. Natt til torsdag spilles det fem kamper i NHL.

Besiktas - Monaco H 2,10 (spillestopp kl 17.55)

Sensasjonell start på gruppespillet for Besiktas som står med full pott og ni poeng etter de tre første gruppespillkampene. To av de seirene er faktisk kommet på bortebane. Innledet gruppespillet med en knallsterk 3-1 seier borte mot Porto, slo så tyske Leipzig med 2-0 hjemme, før de ble 2-1 seier borte mot Monaco for 14 dager siden. Velkjente spillere som Pepe og Alavaro Negredo er nye for Besiktas denne sesongen, som med seier i kveld vil være videre til sluttspillet.

Monaco har som ventet fått lide for massive spillersalg forut for denne sesongen. Henger for all del bra meed i hjemlige Ligue 1 (andreplass der), men har kun tatt ett poeng på sine tre første gruppespillkamper i Champions League. I kveld må laget i tillegg unnvære toppscorer Radamel Falcao som er blitt skadet.

2,10 på hjemmeseier i denne kampen er fin odds og spilles.

FC Porto - RB Leipzig H 2,05 (spillestopp kl 20.40)

Det er knallhard kamp om avansementet i Gruppe G, der Besiktas altså står med full pott og ni poeng etter de tre første rundene. Porto innledet med hjemmetap mot nettopp Besiktas (1-3), men slo tilbake med en knallsterk 3-0 seier borte mot Monaco i den andre gruppespillkampen. Røk så 2-3 for RB Leipzig i det omvendte møtet for 14 dager siden. Men tar tilbake 2. plassen i gruppa med seier her. Ingen nevneverdige skader for Porto som står med 9-1-0 i serien og leder denne med to poeng ned til Sporting Lisboa.

RB Leipzig fikk en mann tidlig utvist (Keita) i toppkampen borte mot Bayern München i helgens Bundesligakamp og tapte 0-2. Det var sesongens tredje bortetap (av seks mulige), men laget holder tredjeplassen. Nevnte Keita spiller kveldens kamp og heller ikke Leipzig har nevneverdige fravær.

FC Porto har hjemmebanefordel, er i form og kan Europa etter mange års erfaring. 2,05 på hjemmeseier er gangbar odds og vi spiller Porto-seier i kombinasjon med Besiktas-seier og får 4,31 i totalodds på denne hjemmedobbelen i gruppe G.