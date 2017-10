Feit odds på Celta Vigo

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 1: Tromsø jakter sikker plass

Oddsdobbel 2: Topp sjanse for helmotiverte Kristiansund

Oddstips Premier League: Brighton blir ikke tatt på alvor

Tippetips: Siste sjanse til å "ta" bonuspotten

V75 Solvalla: Gnistrende V75-omgang med stor sport

Søndagens langoddsprogram er meget interessant og byr på en rekke interessante oppgjør i Eliteserien her hjemme i den fjerde siste serierunden. Det spilles også flere interessante oppgjør i Spania, Italia og Tyskland og i Premier League er det to kamper på plakaten.

Malaga - Celta Vigo B 2,30 (spillestopp kl 20.40)

Fryktelig svak sesongstart for Malaga som kun har tatt ett poeng på sine ni første seriekamper og står med fæle 4-20 i målforskjell. Det ene poenget kom hjemme mot Athletic Bilbao (3-3), ellers er det blitt hjemmetap for svakt plasserte lag som Eibar og Las Palmas og i forrige hjemmekamp ble det 0-2 tap mot Leganes.

Celta Vigo prøvde og prøvde hjemme mot Atletico Madrid sist søndag, men defensivt knallsterke Atletico holdt stand og scoret kampens eneste mål. Celta som hadde scoret tolv mål på de tre foregående seriekampene. 3-2-4 totalt og 11 poeng og foreløpig 10. plass. 2-0-2 på bortebane.

2,30 i odds på Celta Vigo er flott odds og denne må vi teste søndag kveld.

Torino - Cagliari H 1,55 (spillestopp kl 20.40)

Litt skuffende seriestart for Torino som står med 13 poeng etter 3-4-3 totalt. Hjemme i Torino har det kun blitt en seier på fire forsøk, for normalt meget hjemmesterke Torino. Kun ett poeng på de tre siste seriekampene, det kan ha sammenheng med at storscorer Andrea Belotti (25 seriemål forrige sesong) har mistet de tre siste seriekampene med skade. Men kan være tilbake til søndagens kamp.

Cagliari har som vanlig sin klare styrke på hjemmebane, der to av fem kamper er vunnet. På bortebane er fire av fem kamper tapt, seieren kom mot Spal. Juventus, Milan, Napoli og Lazio har vært motstander i de fire øvrige bortekampene.

6-2-2 på de ti siste tilsvarende oppgjørene og med Belotti mest sannsynlig tilbake, skal dette være bra sjanse for hjemmelaget. 1,55 i odds er som det må være og Torino kombineres med seier til Celta Vigo. Totalodds på denne kveldsdobbelen 3,57.