Feite hjemmeoddser i OBOS-ligaen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

En herlig langoddssøndag står foran oss med seks kamper i Eliteserien og tilnærmet full runde i OBOS-ligaen. I tillegg spilles det en rekke kamper i Allsvenskan og Superettan og det vrimler av kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Det er bra med spennende objekter.

Florø — Sandnes Ulf H 3,55 (spillestopp kl 17.55)

Hjemmelaget stod for en 3. rundes største bragder da de slo ut Sogndal fra cupen. Nå gjelder det virkelig å overføre den positive energien til ligaen, for nå ligger de på kvalifiseringsplass etter fire strake tap, de siste tre med ett måls margin.

Hjemme i Sogn og Fjordane er de fortsatt seiersløse etter fem kamper, med 0-3-2. Her må det imidlertid nevnes at motstanden de har tapt for, har vært svært god og at Florø aldeles ikke har hatt marginene med seg i serien hittil.

Sandnes Ulf røk ut av cupen i 2. runde og har således hatt spillefri denne midtuken. De er også i en liten formdal med tre strake poengtap, dog mot svært solid motstand. På reisefot har de 2-1-2 så langt.

Florø har kapasiteten til å slå hvem som helst i denne avdelingen, men har en litt ambisisøs spillestil og får ikke alltid betalt for den.

Tar de med seg oppturen fra onsdagens cupseier, kan de uten tvil vinne denne. 3,55 i hjemmeodds er veldig sprekt og vi må sette penger på denne.

Ranheim — Bodø/Glimt H 2,60 (spillestopp kl 17.55)

Etter en ustoppelig seriestart, har hverdagen innhentet trønderne i Ranheim. De ledet 2-0 i Tromsdalen før de kollapset i andre omgang og tapte 2-3, i cupen onsdag røk de hjemme for Eliteserie-laget Kristiansund. Det etter ni strake serierunder uten tap og knapt et baklengsmål. På eget gress fastholder de sin perfekte hjemmestatistikk, som er 5-0-0 - alle seirene med ett mål.

Gjestene sjokktapte for Elverum i midtukens cuprunde, men kan i det minste trøste seg med en tre poeng stor serieledelse og tre seirer på rappen. Hjemme på Aspmyra har de vunnet samtlige fem kamper,og også bortestatistikken er solid med 3-1-1 hittil.

Det er rundens toppkamp i OBOS-ligaen og det er ikke lett å forstå hvorfor Bodø/Glimt er satt til favoritt mot meget hjemmesterke Ranheim. 2,60 på hjemmeseier spilles.