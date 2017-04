Fiorentina kan få det tøft

Søndagens langoddsprogram er vanvittig godt, med full runde i Eliteserien, OBOS-ligaen og Serie A, blant annet. GET-ligafinalen går inn i finale nummer fem, denne gangen i Stavanger. Og Manchester United, Everton og Leicester skal alle i aksjon i Premier League.

Det ble dessverre et underskudd på lørdagens oddstips. West Bromwich feilet oss, Stoke feilet oss og Blackburn feilet oss. Tapet ble begrenset av dobbelen med RB Leipzig (der vi hadde mye flaks) og Rosenborg til en samlet odds på 2,63.

Dagens singel 1, innleverings frist klokken 12.25.

Sampdoria - Fiorentina, H 2,65.

Sampdoria er nok ferdigspilte for sesongen, men har likevel vært i knallform den siste perioden. De står med 6-2-1 på de siste ni kampene i Serie A og tapet kom for suverene Juventus. Første kamp etter landslagspausen endte med en knallsterk - og sjokkerende - borteseier over Inter.

Som nevnt røk de hjemme for Juventus, men de har 3-2-1 på de siste seks hjemmekamper. Dette har forbedret hjemmetallene til sterke 8-4-3 totalt. Spissen Muriel er sammen med backen Sala på skadelisten. De er eneste fravær.

Fiorentina står med tre seirer på rad i ligaen og har igjen meldt seg på i kampen om Europa League. Sesongen har totalt sett vært under pari og det virker usannsynlig at Paulo Sousa leder laget neste sesong.

Gjestene har tapt nesten halvparten av sine bortekamper og 6-2-7 er ikke imponerende tall. De vant imidlertid tilsvarende kamp 2-0 i fjor, i en marerittsesong for Sampdoria.

Lagets beste spiller denne sesongen, Bernardeschi, står over med skade. Det gjør også den faste midtbanespilleren Vecino. To tunge fravær her, altså.

Vertene er i knallform og vil alltid ha motivasjon på hjemmebane. Vi stusser over at Fiorentina er satt til favoritt her og spiller H til 2,65. Merk tidlig innleveringsfrist, allerede klokken 12.25!

