Tor Ole Skullerud og Strømsgodset er under press for å levere i Eliteserien. Det kan påvirke cupprioriteringen deres.

Flere Eliteserie-klubber kan få cupproblemer

Cupens andre runde pleier som regel å by på en rekke overraskelser. Vi har plukket ut de vi mener er sannsynlig.