Florø kan ta historisk seier

2. påskedag er ensbetydende med full runde i den hjemlige Eliteserien og

i OBOS-ligaen. I tillegg er det seriestart for nyinnstiftede

Postnord-ligaen, som altså nå er to avdelinger på tredje nivå i den

norske fotballen. Og for jentene er det seriestart i Toppserien. I

tillegg spilles det flere kamper i Allsvenskan og i Premier League tar

Middlesbrough imot Arsenal, mens Alaves tar imot Villarreal i La Liga.



Florø - Levanger H 2,30 (spillestopp kl 17.55)

Nyopprykkede Florø har levert en flott sesongåpning med to 1-1

resultat. Serieåpnet med 1-1 hjemme mot Jerv og kom tilbake til et

sterkt bortepoeng mot hjemmesterke Strømmen forrige helg (1-1). Hadde

råsterke 10-2-1 hjemme i Florø i opprykkssesongen i fjor.

Middels seriestart for Levanger som kun står med ett poeng foreløpig. Det

poenget kom i seriepremieren borte mot Ullensaker/Kisa. Sist helg røk

laget 0-1 hjemme for Sandnes Ulf. 6-3-6 og 4-2-9 på bortebane i de to

foregående sesongene i OBOS-ligaen. Florø har levert bra i serieåpningen, er sterke hjemme og kan ta historiens første seier på nest øverste nivå mandag. 2,30 på hjemmeseier spilles.

Ranheim - Arendal H 1,62 (spillestopp kl 17.55)

Kanonstart for Ranheim som smalt til med en meget sterk borteseier mot Jerv i forrige serierunde. Ranheim vant også åpningskampen og står med full pott etter de to første serierundene.

Nyopprykkede Arendal har som ventet fått etter opprykket og har innledet med to strake tap. Bortetapet for Mjøndalen i åpningsrunden var ventet, men hjemmetapet for Ullensaker/Kisa i forrige runde var ikke å ventet, og det er den type hjemmekamper Arendal må vinne for å overleve.

Rutinerte Mads Reginiussen har storspilt for Ranheim i innledningen og Øyvind Storflor har vært en viktig bidragsyter etter ankomsten.

1,62 for hjemmeseieren er ikke allverden, men det skal være gode sjanser for hjemmeseier her. Ranheim-seier kombinert med Florø-seier gir oss en dobbelodds på 3,77.