For tidlig å friskmelde Fredrikstad FK

Mandagens eneste spill satt da Fortuna Düsseldorf slo Duisburg til 1,65 ganger pengene.

Det er nesten kjemisk fritt for toppfotball denne tirsdagen, men noen høydepunkter finnes. Fredrikstads kamp mot Ull/Kisa er én av dem og det er full rulle i ligacupen for lavere engelske divisjoner denne midtuken. I tillegg er amerikansk NHL-hockey tilbake.



Dagens singel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Fredrikstad - Ull/Kisa, B 3,60.

Hjemmelaget så ut til å vinne sin første bortekamp for sesongen, før Kongsvinger snudde kampen i sluttminuttene og sørget for vertene første tap på fire kamper.

På hjemmebane har de ikke tapt siden 7. mai for Florø, siden da har de 4-5-0, 4-6-2 er hjemmestatistikken totalt - som er meget solid. Tilsvarende kamp i fjor vant de hele 5-1.

Likevel mener vi ikke det er mulig å forsvare et hjemmespill til lave 1,85 ganger pengene her, for dagens motstander er absolutt solid.

To viktige spillere i Joona Veteli og Shola Akinyemi soner karantene, mens Magne Simonsen, Rino Falk Larsen og Jarkko Lahdenmäki er ute med skader.

Best borte

Gjestene fra Jessheim har virkelig vært en positiv overraskelse denne sesongen. Før runden lå de på kvalifiseringsplass og det er i størst grad grunnet deres knallsterke bortestatistikk på 6-1-5. De spiller også svært sjelden uavgjort, kun tre av 25 kamper så langt denne sesongen, som gjør at vi heller mot B og ikke U i denne kampen.

De har for øvrig vunnet fire bortekamper på rad og scoret hele 13 mål i disse. Grovt forklart kan vi si at de har tapt borte mot topplagene og slått lagene under dem på tabellen - som FFK i høyeste grad er.

Christian Aas er tilbake fra sin karantene, Ole Andreas Nesset er stadig ute.

FFK har vært svært bra på hjemmebane over en lang periode, men Ull/Kisa har vært klart best av disse to denne sesongen og er i bunnsolid form på reisefot. Vi mener FFK er overvurderte her og backer gjestene til godt betalte 3,65 ganger pengene.

Klikk her for å levere!