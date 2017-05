Fordel David Nielsen i bronsekampen

Det ble endelig en plussdag på torsdag, men ikke takket være sporten. Selv om vi traff på over 3,5 mål i Lyon til to ganger pengene, ble det bom på de to andre sportstipsene. Eurovision-tipsene reddet dagen, med Kroatia til 2,15 i odds og Norge til 1,50 som finalister.



Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram er mer innholdsrikt enn tidligere denne uken og det kan hende vi får vår seriemester i Premier League når Chelsea kan avgjøre borte mot West Bromwich. Everton spiller samtidig. Her hjemme i Norge skal Aalesund ta imot Vålerenga og conference-finalene i NHL droppes i gang i natt.



Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 15.55.

Lyngby - Nordsjælland, H 2,17.

Superligaen nærmer seg slutten og dette blir en direkte kamp om å holde følge med Midtjylland i kampen om bronsen. Lyngby tok en knallstetrk seier over SønderjyskE med 2-0 borte forrige runde, og det er en kjennsgjerning blitt at David Nielsens menn er best borte. De har fire poeng fra tre kamper i mesterskapsrunden og svake 5-5-4 på eget gress i grunnspillet.

Vertene er ikke rammet av karantener, men Mathias Tauber er ute med skade. Toppscorer Jesper Kjær er tilbake etter lengre tids skader, men det er tvilsomt at han spiller en veldig stor rolle i dag.

Nordsjælland brøt tapsrekken på to kamper med et poeng hjemme mot FC København forrige fredag, et poeng som sikret FCK tittelen. Selv med seier i dag er de dog avhengige av hjelp for å ta igjen Midtjylland i bronsekampen og det spørs nok om det er for langt opp for gjestene.

Fire poeng er fasit på tre bortekamper i mestegruppen, mens bortestatistikken i grunnspillet var 4-5-4. Faktisk har Nordsjælland slått Lyngby i tilsvarende kamp i grunnspillet.

Trener Kasper Hjulmand må til dagens kamp klare seg uten en rekke nøkkelspillere. Karlo Bartolec, Emiliano Marcondes og Stanislav Lobotka er alle ute med suspensjoner, mens Petry, Gregor, Groothuizen og Damgaard må stå over med skader. Kun forsvareren Gregor er viktig av de skadde, men de tre suspenderte er som nøkkelspillere å regne.

Lyngby har ingen god hjemmestatistikk, men har all motivasjon i verden til å jakte seieren her. Dét, kombinert med Nordsjællands sviktende form og mange fravær, for oss til å anbefale H til 2,17 ganger pengene her.

