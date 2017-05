Forsvarsmesterne Juventus gjør jobben

På tirsdagens langoddsprogram er det få, men gode, høydepunkter. Norges kamp mot Slovenia i hockey-VM er viktig, Kongsvinger møter Sandnes Ulf i OBOS-ligaen, Juventus skal forsøke å ri inn seieren over Monaco og New York Rangers er nødt til å vinne for ikke å ryke ut av sluttspillet i NHL.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips 1: Norge må vinne skjebnekampen

Oddstips 2: Adem Güven tilbake for Kongsvinger

V4 Skellefteå: En lunsj med stort potensial

Flyten har ikke vært med oss i like stor grad de siste par ukene og det ble en minus-start på den andre uken i mai. Braunschweig-seier til 2,05 var det eneste av totalt tre tips som traff.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Under 2,5 mål i Juventus - Monaco, 1,93 i odds.

Juventus har verdens beste forsvar denne sesongen og holdt nullen i ni av elleve Champions League-kamper, inkludert fem av fem utslagskamper så langt. De har med seg 2-0 fra Monaco og vil ikke finne grunn til å ta risiko før de eventuelt slipper inn mål.

Monaco må på sin side jage scoring på direkten, men spørsmålet blir hvor stor tro de har på en opphenting. De har et av Europas beste angrep, men det ble effektivt nøytralisert på Stade Louis II for en uke siden.

Under-spill kan alltid være i fare om ett lag gir opp mot slutten, men vi finner det merkelig at over 2,5 skal være så stor favoritt. Juventus' førsteprioritet vil være å ikke slippe inn mål, noe vi tror de også klarer. Under 2,5 spilles til 1,93 ganger pengene.

Klikk her for å levere denne!