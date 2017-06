Fortsetter det islandske eventyret?

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips VM-kvalik: Irland mot VM-sluttspill

Oddsdobbel OBOS-ligaen: Fredrikstad tar sesongens første

Tippetips søndag: Spania gjør jobben

Oddstips French Open: Nadal gruser Wawrinka

V75 Bjerke: Eventyrlig OGP-søndag på Bjerke

V65 Ålborg: Deilig dansk nachspiel i Ålborg

Søndagens langoddsprogram byr på en god del VM-kvalifiseringskamper og også på seks kamper fra OBOS-ligaen her hjemme. I tillegg er det en god norsk fotball i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Den store herrefinalen i French Open spilles også i dag og natt til mandag er det klart for sjette kamp i Stanley Cup mellom Nashville Predators og Pittsburgh Penguins.

Island - Kroatia, H til 3,25 i odds. Innleveringsfrist klokken 20.40.

Ah, hvor deilig var ikke det islandske eventyret under fjorårets EM-sluttspill i Frankrike?

Og de har fortsatt i flytsonen også i ettertid. Problemet er bare at Kroatia har vært sterkere så langt i kvaliken.

Kroatene ligger tre poeng foran Island foran dette toppoppgjøret.

Kroatia har utvilsomt spillere som holder et høyere nivå ferdighetsmessig enn islendinegne.

Men kollektivet til islendingene har vist at de kan slå hvem som helst. Ja, hvem som helst.

Det er ikke enkelt å reise fra sagaøya med alle tre poengene. Det kommer til å gjøre vondt, veldig vondt. Island stiller også full tropp her, og kan mønstre de beste krigerne de har.

Kroatia kommer også med et meget sterkt lag, og har muligheter på tre poeng. De er favoritter i utgangspunktet. Men Island har vært solide på hjemmebane, står med to seire på to kamper så langt, og har 5-3 i målforskjell. Det gjør at vi har litt troen på dem også her.

Hjemmeoddsen gir oss også forsterket tro på et nytt islandsk mirakel. 3,25 er en fin søndagsgave, og vi prøver oss på en H på singelspill.