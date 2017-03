Fortsetter han storformen?

En glimrende fredag, hvor alt av tips gikk inn, signert Norges kanskje beste spåmann Kurt Leirvåg, er lagt bak oss, og vi ser framover.

Lørdagens oddsprogram byr på mye krydder, og endelig er semifinalene norsk hockey i gang.

Bournemouth er i god form, og forrige helg senket de West Ham 3-2 på hjemmebane. Alle tre målene ble scoret av Joshua King. VI har troen på nordmannens lag, og velger de som lørdagens singelspill.

Bournemouth - Swansea, H til 2,10 i odds.

Innleveringsfrist 18.25.

Joshua King viste dødelig form i forrige serierunde da han scoret hat trick for vertene. Til tross for straffemiss, scoret King tre ganger og sørget for at alle tre poengene ble værende i Bournemouth.

Lørdag får de besøk av Swansea, som har klatret over streken de siste ukene, og har vist helt grei form. Sist helg tapte de 2-1 borte mot Hull, og det er heller ikke borte Swansea pleier å plukke poengene sine.

De har 3-1-10 på bortebane denne sesongen. Ikke spesielt imponerende. Bournemouths hjemmestatistikk er heller ikke imponerende, og de har kun 6-3-5 på eget gress så langt.

Men oppturen til Bournemouth sist helg, med den sterke seieren mot West Ham, ga dem nok massiv selvtillit. Den selvtilliten kommer de til å profitere på her, og bør sikre hjemmeseier. H