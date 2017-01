Fossum, Strandberg & co. trenger tre poeng

Dagens langoddsprogram er uhyre magert og kun en håndfull objekter er tilgjengelig. Las Palmas - Valencia er høydepunktet for fotballentusiaster.

Hannover 96 - Kaiseslautern, H 1,65.

Første serierunde i 2. Bundesliga på nyåret og opprykkskampen i 2. Bundesliga har begynt å bli uhyre interessant. Stuttgart og Eintracht Braunschweig fører an med 35 poeng, en poengsum Hannover vil tangere med seier i dag. Og de har med seg god form inn til denne kampen, Hannover, med elleve poeng fra de siste fem kamper.

Hjemmestatistikken til tyske lag er vanligvis knallsterk og Hannover er intet unntak: 6-1-1. De siste tre hjemmekamper har gitt syv poeng.

Faste spillere i Bakalorz og Anton er tvilsomme, men ventes å rekke kampen. Kaptein og midtbanespiller Schmiedebach er utilgjengelig grunnet skade. Forhåpentligvis, sett med norske øyne, vil starten på 2017 medføre flere spilleminutter enn avslutningen av 2016 gjorde for Fossum og Strandberg. Sistnevnte slet dog med en liten skade og bør starte dagens kamp.

Avslutter svakt

Gjestene avsluttet 2016 på svakt vis og tok kun fire poeng på de siste fem, ingen av dem ble vunnet. Den siste kampen i fjor ble tapt, borte for Nürnberg. Og det har vært gjennomgangsmelodien denne sesongen, for bortestatistikken 1-3-4 vitner om et lag som rett og slett er svake på reisefot.

Den faste midtbanespilleren Stieber er ute med skade. Ellers er den viktige angriperen Zoua borte i Afrikamesterskapet og tre andre, mindre viktige spillere er ute med skader.

Hannovers hjemmestyrke skal ikke undervurderes og mot et bortesvakt Kaiserslautern, da skal Fossum og kompani ha gode vinnersjanser. Vi spiller H til 1,65.

