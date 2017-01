Fourcade kan da ikke være uslåelig

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr på fire kamper i ishockey fra Get-ligaen, fem kamper fra SHL og en bråte med kamper fra NHL natt til torsdag. I tillegg er det noen fotballkamper på menyen, og det er verdenscup sprint skiskyting fra Oberhof og verdenscupslalåm fra Zagreb for herrer. Merk også at det er tippekupong denne torsdagen.

Verdenscup sprint 10 km menn - vinner Emil Hegle Svendsen 8,00 (spillestopp kl 14.10)



Verdenscup sprint 10 km menn - vinner Johannes Thingnes Bø 7,00 (spillestopp kl 14.10)

Det er klart for årets første verdenscuprenn i skiskyting nåt gutta skal gå sprint i tyske Oberhof i ettermiddag. Det er fast prosedyre med verdenscup i skiskyting i Oberhof den første helgen etter nyttår. Gutta har gått åtte individuelle verdenscuprenn denne sesongen og Martin Fourcade har vunnet sju av dem. Den eneste gangen han ikke vant var jaktstarten i Østersund der han også hadde seieren i lomma, men pådro seg to strafferunder på den siste stående skytingen.

Han har rett og slett sett helt rå ut, men i dagens sprint må vi sette penger på våre to fremste håp, Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø. Svendsen viste klar formstigning i Pokljuka (5 - 11/12) og ble der nummer fire på sprinten og nummer to på den påfølgende jaktstarten. I Nove Mesto helgen etter ble Svendsen treer på sprinten, men ble så syk og reiste hjem.

Johannes Thingnes Bø gjorde en variabel åpningshelg i Østersund, men løftet seg i Pokljuka og ble der toer på sprinten og nummer fire på den påfølgende jaktstarten. I Nove Mesto ble han nummer fire på sprinten og nummer fem på den påfølgende jaktstarten og nummer ni på fellesstarten.

Forrige sesong ble det ikke renn i Oberhof, de ble avlyst og flyttet til Ruhpolding. For to sesonger siden vant Martin Fourcade sprinten, mens for tre sesonger siden var det Emil Hegle Svendsen som vant sprinten. Johannes ble nummer fire for to år siden.

Martin Fourcade har altså vunnet sju av åtte individuelle denne sesongen og står til 1,80 i vinnerodds. De norske gutta er helt klart kapable til å ta opp kampen mot Fourcade på en maksdag, men da er det ti treff som gjelder. 8,00 på at Emil Hegle Svendsen gjentar seieren for tre år siden, er svært så forlokkende odds og all den tid Johannes Thingnes Bø på sitt aller beste kanskje har enda litt råere kapasitet enn Emil, er også 7,00 på Johannes verd å sette penger på.

Vi setter altså vinnerspill på både Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen og som dårligst blir det 3,5 i odds dersom Johannes går hen og vinner og 4 i odds dersom Emil vinner.