Freiburg har statistikken med seg

Det er et glitrende langoddsprogram som står foran oss søndag. I Hochfilzen er det duket for to meget spennende jaktstarter når både kvinnene og mennene skal i sving. I St. Moritz er det klart for utfor for kvinner. På fotballfronten skal Chelsea i aksjon i Premier League, mens Swansea tar imot Leicester til et meget viktig bunnoppgjør. Ellers er det en rekke kamper i Serie A, i La Liga, i Bundesliga og i Ligue 1.

Freiburg — 1. FC Köln H 2,40 (spillestopp kl 17.25)

Tysk Bundesliga og Freiburg har klatret noe nærmere europacup-plassene med ti poeng på sine siste seks kamper, to av tre kamper i 2017 er dog tapt. Ikke overraskende kom seieren på hjemmebane og de har sterke 6-0-3 på eget gress så langt denne sesongen.

Bortelaget og tabellnabo Köln har virkelig muligheter på en topp fire-plassering denne sesongen, med bare tre poeng opp til Eintracht på tredjeplass. Formen er god, med to seirer på rad og syv poeng på tre kamper i 2017 så langt.

Også Köln liker seg klart best på eget gress, selv om 3-4-3 er en helt OK bortestatistikk. Forrige bortekamp ble vunnet med hele 1-6 over Darmstadt, jumboen.

7-4-0 på de elleve siste tilsvarende og med tanke på den sterke hjemmestastikken synes 2,40 på Freiburg som en meget spennende odds. Spilles.