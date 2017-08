Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Jackpot på søndagskupongen

Oddsdobbel 1: Tottenham fikser svekket Chelsea

Oddsdobbel 2: Tromsø må gripe sjansen

Oddsdobbel 3: Målrikt på Nadderud

Oddsdobbel 4: Freiburg til strålende odds

V4/V5 Gøteborg galopp: Store penger på gang i Gøteborg

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og det er flust med spennende objekter. Seks kamper skal avvikles i Eliteserien her hjemme, og i tillegg er det en rekke kamper i OBOS-ligan. Det er Premier League og både Barcelona og Real Madrid gjør sine seriepremierer. I Italia er det full runde og det er spennende matcher i både Tyskland, Sverige og Frankrike.

Freiburg - Eintracht Frankfurt H 2,30 (spillestopp kl 15.25)

Det er ikke noe nytt at hjemmeoddsene i den tyske bundesligaen er godt betalte (som f.eks Hertha Berlin mot Stuttgart lørdag). Søndag er det to kamper fra Bundesliga, begge med tilsynelatende flotte hjemmeoddser.

Nyopprykkede Freiburg klarte seg strålende og endte på 7. plass sist sesong og ble belønnet med Europa League. Der røk laget kanskje litt overraskende ut i den tredje kvalifiseringsrunden mot Domzale. 10-2-5 var de sterke hjemmetallene for laget i Bundesliga forrige sesong. Er ikke nevneverdig styrket foran denne sesongen, men har det meste intakt.

Eintracht Frankfurt har to svake sesonger bak seg. I 2015/16 sesongen endte laget på tredje sist og på kvalikplass etter blant annet meget svake 3-3-11 på bortebane. Noe bedre tabellplassering ble det forrige sesong med 11. plass, men bortetallene var ikke særlig mye bedre 4-2-11. Tar vi med sesongen 2014/15 var bortetallene 2-5-10, så vi snakker om et notorisk dårlig bortelag.

Tilsvarende kamp forrige sesong endte med 1-0 seier til Freiburg og gitt alle disse forutsetningene, ser 2,30 i hjemmeodds ut som et soleklart alternativ og spilles.

Borussia Mönchengladbach - FC Köln H 1,85 (spillestopp kl 17.55)

Hjemmelaget led garantert under deltagelsen i gruppespillet i Champions League i fjor høst og underpresterte lenge i serien. Endte tilslutt på 9. plass etter blant annet 7-5-5 på hjemmebane. 12-3-2 og 13-1-3 på de to foregående sesongene i Bundesliga viser at dette historisk er et knallsterkt hjemmelag.

FC Köln har mistet sin storscorer Anthony Modeste foran denne sesongen. Franskmannen stod for 25 seriemål for Köln forrige sesong og selv om det alltid dukket opp nye goalgettere, er dette en klar svekkelse for Köln, ihvertfall på kort sikt.

1,85 på hjemmeseier i denne kampen er jo ikke like spennende som oddsen på Freiburg, men uansett spiller vi denne i kombinasjon med seier til Freiburg og får en dobbelodds på pene 4,26.