Frisk Asker kobler finalegrepet

Dessverre måtte vi notere underskudd på tirsdagens oddstips etter bare ett av fire tips gikk inn. Bolton-seier borte over Oxford leverte til 2,55 ganger pengene og begrenset skadene noe.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips 1: Liverpool-stjernen er i knallform på landslaget

Tippeligatabellen: Her er vårt tips

V76 Bjerke: Midtfjeld har mer enn Ferrari

V4 Jägersro: Knallspennende omgang i lunsjen

Dagens langoddsprogram er ikke særlig innholdsrikt, men det spilles semifinalekamp nummer tre i GET-ligaen og i SHL-sluttspillet, samt godbiten Tyskland - England i en privatlandskamp. Tre kamper i NHL runder av dagen.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Frisk Asker + Linköping, samlet odds 3,78.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Frisk Asker - Lillehammer, H 1,80

1-1 i kamper etter at Frisk Asker tok en knallsterk 8-4-seier i Lillehammer mandag, selv om lillehamringene vant skuddstatistikken hele 41-24. Slik var også trenden i den første kampen, da tapte Frisk kampen selv om de vant skuddstatistikken overlegent. Begge lag er svært kontringssterke.

Frisk vant flere kamper borte enn hjemme i grunnspillet, 9-6-8 er hjemmetallene etter tre perioder. De har vunnet de to siste hjemmekampene over dagens motstander.

Lillehammer vil trolig satse på overganger her og det er den klart største styrken i deres spill. De vant de fire sluttspillkampene før tapet for Frisk, men hadde en betydelig sterkere høstsesong enn vårsesong - trenden har vært nedadgående i ganske lang tid. Bortestatistikken er solide 9-4-10 for gjestene.

Lillehammers Christian Fosse fikk matchstraff på mandag og spiller ikke i dag. Ellers virker begge å lag å ha uendrede skadesituasjoner.

Frisk var uhyre effektive sist og har nok lært av den første hjemmekampen - de vil ikke gi Lillehammer like mye rom i kveld. Vi tror hjemmelaget tar føringen i denne semifinalen og spiller H til 1,80.

Linköping - Brynäs, H 2,10

Det brenner under beina på Linköping, som har tapt begge de første kvartfinalekampene mot dagens motstander - også i Sverige er det førstemann til fire seirer. Den første hjemmekampen tapte de hele 6-0 for dagens motstander, men forskjellen er langt fra så stor - i grunnspillet avsluttet Linköping tre poeng foran Brynäs.

Ekspertene har blitt overrasket over deres underlegenhet så langt, de fleste hadde Linköping som stor favoritt. Tap i dag vil i praksis avgjøre kvartfinalen og det er virkelig dags for å spille opp mot potensial. Mandagens kamp, der de tok ledelsen 2-1 før de tapte 3-2, var en massiv forbedring fra åpningsfadesen.

Vertene vant over halvparten av sine hjemmekamper i grunnspillet, med 15-7-6 etter tre perioder. Sebastian Karlsson er borte, men det er ingen endring i laget fra de to første kampene.

Brynäs har fått godt betalt så langt, men har vært solide på bortebane gjennom hele sesongen - 14-6-8 er tallene i ordinær tid. Heller ikke de har noen endringer i skadesituasjonen siden sluttspillet begynte.

Linköping er virkelig pisket til å vinne denne, ellers er det nok over og ut. Vi tror de innser alvoret, våkner opp og reduserer forspranget til Brynäs. H spilles til 2,10 og gir oss totaloddsen 3,78 på vår hockeydobbel.

Klikk her for å levere!