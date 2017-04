Frisk kan holde ut litt til

Det så mørkt ut etter bom i både Kristiansund og Elfsborg i mandagens 19-kamper, men Crystal Palace smadret Arsenal og til en singelodds på 4,20 ble et greit overskudd sikret også mandag.

Tirsdagens langoddsprogram er fullt av høydepunkter. Frisk Asker og Stavanger Oilers barker sammen i den sjette finalekampen. Juventus tar imot Barcelona og Monaco skal gjeste Dortmund i Champions League. I OBOS-ligaen er rundens hovedkamp Fredrikstad - Mjøndalen og den spilles i dag.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 18.55.

Frisk Asker - Stavanger Oilers, H 2,70.

Sjette kamp av finalen i GET-ligaen. Frisk Asker har vunnet begge sine hjemmekamper og Stavanger sine tre, tre av fem kamper har gått til overtid.

Frisk ble et nummer for små i søndagens finale, men holdt ut helt til sudden. Tapte skuddstatistikken ganske klart med 33-16 og var ikke imponerende i banespillet. Nå er det vinn eller forsvinn for Frisk, som altså har vunnet begge hjemmekamper mot dagens motstander.

Ingen nye skadefravær for vertene, målvakt Dahlberg spiller neppe.

Stavanger har to matchballer og kommer nok til å sette én av dem. Om de har noe imot å avgjøre på hjemmebane er heller usikkert, uten at de kommer til å gå for tap i dag.

Dennis Sveum er tilbake etter karantene, mens viktige Tommy Kristiansen er usikker grunnet skade.

Frisk Asker er rett og slett desperate her og det kan være nok til å vippe denne sjette finalekampen i deres favør, i en utsolgt Askerhall. 2,70 er uansett spenstig nok odds til at vi gir det et tredje forsøk.

