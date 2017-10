Friske langskudd i VM-kvalifiseringen

Den gode uken fortsetter, med tre treff på like mange tips totalt siden mandag: Fortuna Düsseldorf til 1,65, Ull/Kisa til 3,60 og natt til torsdag satt også Edmonton Oilers fint til 1,80 ganger pengene.

Endelig er landslagene i aksjon og det er flere deilige kamper på menyen. Norge skal i aksjon mot San Marino og Tyskland skal prøve å ta poengene fra Nord-Irland, blant mye annet. Norges U21-lag skal også spille borte mot Irland. I hockeyverden er det full rulle i GET-ligaen, Hockeyallsvenskan og NHL, blant annet.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 17.55.

Aserbajdsjan - Tsjekkia, H 3,90.

To tabellnaboer møtes i en absolutt betydningsløs kamp. Vertene ligger poenget over Tsjekkia, med to seire over San Marino, én over Norge (1-0 hjemme) og poengdeling borte mot dagens motstander. Det blir neppe noen heksegryte i Baku denne ettermiddagen, men de vil uansett få støtte fra hjemmefansen - støtte bortelaget ikke kan regne med.

Maksim Medvedev måtte trekke seg fra troppen med skade, ellers er alle nøkkelspillere på plass for vertene.

Tsjekkerne har skuffet fra start til mål i denne kvalifiseringen, og tapte begge kampene forrige periode, dog mot gode lag som Nord-Irland og Tyskland. De har kun slått Norge og San Marino så langt, med 2-3-3 på de første åtte kamper. Om Tsjekkia er så mye bedre enn Aserbajdsjan, har de til gode å bevise det så langt.

Kaptein Tomas Sivok er blant spillerne som ikke er med, Krejci, Gebre Selassie og Patrick Schick er også ute.

I en betydningsløs kamp er det som regel hjemmelaget som har mest motivasjon og vi har vanskelig for å se for oss at tsjekkerne gidder å bruke mye energi her. Vi mener de er overvurderte i denne kampen og spiller H til lekre 3,90 ganger pengene.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 20.40.

Malta - Litauen, H 3,75.

Stakkars Malta har scoret to mål og tatt null poeng på sine åtte kamper og skal naturligvis ikke til VM. Deres beste spiller er nå André Schembri, som spiller for Europa League-laget Apollon Limassol. Michael Mifsud holder fortsatt koken, også.

Tre av Litauens fem poeng kom hjemme mot Malta i 2-0-seieren i oktober i fjor. De har totalt fem poeng og kun ett av dem er tatt borte, i den overraskende 1-1-kampen mot Skottland.

Vi har ikke voldsom kjennskap til Litauen-spillerne, men Lukas Spalvis på topp er en habil målscorer og de har noen enkeltspillere i gode klubber. Litauen er satt til stor favoritt i denne bortekampen, uten at det er lett å se at det skal være så stor forskjell mellom lagene.

At Litauen skal stå til 1,85 i denne bortekampen har vi vanskelig å forstå. Dette handler om odds og vi backer outsideren Malta til flotte 3,75 ganger pengene.

