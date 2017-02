Fulham kan ta Tottenham

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndag er avslutningsdagen i både alpin-VM og skiskytings-VM og det norske gullsjanser i både slalåm og i fellesstarten for menn i skiskyting. I tillegg ruller FA-cupen videre i England og det er ellers en rekke kamper i både Italia og Spania.

Fulham - Tottenham, H 3,85 (spillestopp kl 14.55)



Tottenham har hatt en blytung uke. Først tapte laget 2-0 borte mot Liverpool, hvor de ble rundspilt, og så tapte de mot Gent i Europa League på torsdag. Også her var Tottenham relativt svake.

Det har de vært helt siden Danny Rose og Jan Vertonghen ble skadet, og det rufsete forsvarsspillet kan fort fortsette mot Fulham.

Stefan Johansens lag har scoret mange mål denne sesongen, og det er kun Newcastle i Championship som har scoret flere mål. Det passer dårlig for et svimmelt Tottenham-forsvar.

Tar vi med i betraktningen at Tottenham allerede til uken skal spille returoppgjør mot Gent, og at de på torsdag stilte med sitt tilnærmet sterkeste lag per dags dato, så blir Fulham-kampen tøff for Spurs.

Tottenham vil mønstre et veldig variert lag mot Fulham, og stiller garantert ikke med sin sterkeste ellever.

Fulham er også ganske solide hjemme, og har 7-5-4 denne sesongen.

Selvsagt skal selv et svekket Tottenham-lag ha nok kvaliteter til å slå Fulham, men det er noe som skurrer hos laget fra Nord-London om dagen.

Fulham-seier til 3,85 er også altfor fristende, og vi går for en real cupskrell her. Hjemmeseier til Fulham til 3,85 i odds.