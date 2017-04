Full krise i Blackburn

Sportspills øvrige meny Langfredag:

En fantastisk påskehelg står foran oss og fotballmessig er det en kanonhelg vi har i vente. Langfredag er nok ikke den aller mest innholdsrike, men det er tilnærmet full runde i Championship og det spilles La Liga-kamp og kamper i League One i England i tillegg.

Nottingham Forest - Blackburn H 2,10 (spillestopp kl 15.55)

Meget viktig bunnopppgjør i Championship mellom to meget tradisjonsrike lag som begge kjemper for å unngå nedrykk til league One. Nottingham Forest ligger best an fem serierunder før slutt og har med sine 45 poeng fem poeng ned til Blackburn som ligger på nedrykksplass. Hjemmesterke Forest (10-4-6) skal spille tre av sine fem siste på eget gress og tok en sterk og viktig 2-0 seier hjemme mot opprykkjagende Huddersfield sist helg (2-0). Totalt 4-1-2 på de sju siste hjemmekampene. Forsvarsspilleren Danny Fox returnerer etter karantene.

Meget bortesvake Blackburn røk ned på nest siste plass ettersom Wigan vant sin hjemmekamp mot Barnsley skjærtorsdag. Laget har fire poeng opp til sikker plass før denne serierunden, men med tanke at tre av de fem gjenstående seriekampene skal spilles på bortebane, svinner håpet for Blackburn. Laget har kun maktet å vinne to bortekamper denne sesongen og står med ursvake 2-6-12 totalt på bortebane. 0-3-3 på de seks sister seriekampene. Forsvarsspillerne Charlie Mulgrew og Darragh Lenihan er begge ute med skader.

Med andre bør det være klar fordel Forest i denne kampen og skogvokterne tar et langt skritt i retning ny kontrakt med tre poeng i ettermiddag. 2,10 på hjemmeseier spilles.

Athletic Bilbao - Las Palmas over 2,5 mål - 1,50(spillestopp kl 20.40)

Det spilles en kamp i La Liga i kveld og alt tyder på en målrik affære i Baskerland, så lenge Las Palmas er involvert i en bortematch. De seks siste bortekampene til Las Palmas har inneholdt 24 scoringer, altså et snitt på fire mål per match.

Tilsvarende kamp forrige sesong endte med 2-2 og 1,50 på at kveldens kamp blir målrik, tas med i kombinasjon med seier til Nottingham Forest. Totalodds 3,15