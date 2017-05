Fullstendig åpent i Madrid

Dagens langoddsprogram er magert, men med noen virkelige høydepunkter. Andre akt i Madrid-derbyet i semifinalen av Champions League går av stabelen, Arsenal må vinne mot Southampton for å holde topp fire-håpet i livet. Ellers skal to høyinteressante kamp i NHL avgjøre to jevne conference-semifinaler.

Mai har ikke vært en god måned for våre oddstips så langt og tirsdag ble en elendig dag uten tilbakebetaling på noen av våre tips. Det er bare å beklage, brette opp ermene og jobbe på for å snu trenden.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Atlético Madrid - Real Madrid, U 3,35.

Andre kamp i semifinalen av Champions League og Real Madrid leder 3-0 etter den første kampen. Atlético Madrid var ikke til å kjenne igjen, de spilte bort ballen upresset, de klarte ikke stresse Real Madrid i noen faser og de skapte ingen virkelig store målsjanser.

Nå er det virkelig en motbakke for vertene og det skal godt gjøres å holde Real Madrid borte fra scoringslisten - noe som betyr at hjemmelaget må opp i fem-seks antall mål for å avansere. Det sitter nok langt inne.

Tilsvarende kamp i ligaen endte 0-3 til Real Madrid og forrige tirsdags kamp beviste virkelig at Atlético ikke er like gode som de tre foregående sesongene. Den viktige backen Juanfran var savnet sist og er aktuell for en retur i dag. Ellers er Gimenez også tvilsom.

Kontringssterke

Real Madrids B-lag hadde få problemer med å slå Granada 4-0 i helgen, de sparte alle krefter til dagens batalje. At hjemmelaget må i angrep fra start, betyr at det vil komme plenty av gode kontringsmuligheter for det raske Real Madrid-angrepet.

Selve seieren har de imidlertid lite bruk for her og Zidane er nok fornøyd om de tegner seg på scoringslisten, som bør få luften til å gå ut av Atlético Madrid.

Dani Caravajal er skadet og Danilo eller Nacho tar hans plass. Ellers er troppen i bra forfatning.

Atlético Madrid er det eneste laget som trenger å vinne denne kampen, men den seieren blir eventuelt dyrkjøpt. Kampen fremstår vid åpen og vår løsning på det blir å spille på utfallet til høyest odds - U til 3,35.

Klikk her for å levere denne!