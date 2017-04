Gamsten og Tromsø mener alvor

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram som står foran oss søndag. Med all respekt for FA-cup semifinalen mellom Arsenal og Manchester City. Det er søndagens El Clasico mellom Real Madrid og Barcelona som er den aller største sportslige godbiten. Eliteserien byr på seks kamper, det er seks kamper også i OBOS-ligaen, en rekke kamper i Serie A og La Liga. Og det er kamper i Allsvenskan.

Herlig oddstreff lørdag

Nettavisen Sportspills sterke tipsflyt fortsetter og lørdag ble det treff for to av våre tre dobler på Langoddsen. Dobbelen med seire til Bournemouth og Swansea ga 3,41 i totalodds, mens dobbelen med seire til Nottingham Forest og Sheffield Wednesday ga 3,91 i totalodd.

Tolv rette på tippekupongen lørdag

Det ble også tolv rette for Nettavisens 432-rekker lørdag og på det forslaget ble det også 10 ganger 11 rette og 42 ganger ti rette. Tolv rette ga kr 3 400 i utbetaling og totalt ble det 6 040 kr tilbake på det forslaget.

Tromsø — Stabæk H 2,00

Nordlendingene har fått en sterk start på årets sesong, selv med et knepent 0-1-tap borte for Odd forrige helg. Syv poeng på de fire første kampene er mer enn godt nok og i Skien gjorde de seg på ingen måte bort og hadde fortjent poeng der.

På eget gress reddet de et sent poeng mot Brann i åpningskampen, før de slo Sogndal solid 3-0. Det var naturligvis på Alfheim de plukket brorparten av poengene forrige sesong og slik blir det nok også i år. Klubben melder om skader på spissen Runar Espejord og målvakt Filip Loncaric, begge uten kamper så langt denne sesongen.

Stabæk har sett sylskarpe ut på Nadderud og tatt ni poeng av ni mulige der, mot Aalesund, Odd og Sarpsborg 08. Men i deres eneste bortekamp, mot Sogndal, leverte de en oppvisning i elendig forsvarsspill og tapte full fortjent 1-4

Ahmed el Amrani, Tobias Ødegaard og Raymond Gyasi er ute, mens Ba er tvilsom etter en treningssmell på fredag. Lumanza og Pedersen er også tvilsomme, mens Nimely er meldt spilleklar.

Tromsø har sett sterke ut hittil og er normalt gode på Alfheim. Stabæk med svake 3-6-6 på bortebane forrige sesong, og har tapt sin ene bortekamp denne sesongen med fære 1-4 mot Sogndal. Bra sjanse for Tromsø dette og 2,00 for hjemmeseier spilles.

Jerv — Strømmen H 1,72

Arne Sandstøs gutter har ikke fått noen god start på sesongen og faktisk har de bare ett poeng på tre kamper, tatt i serieåpningen borte mot Florø. Hjemme har de tapt sin eneste kamp, for Ranheim, og de røk hele 0-3 borte for Mjøndalen på tirsdag, selv om det resultatet definitivt ikke reflekterer kampbildet.

Men heller ikke Strømmen har fått en særlig god start på sesongen, forrige helg var de hele tiden nest best 0-2-tapet borte for Ull/Kisa. Deres eneste poeng kom i hjemmekampen mot nyopprykkede Florø, borte har de tapt for Ranheim i tillegg til Ull/Kisa.

På tide at Jerv får opp farten nå som normalt er solide på hjemmebane. 7-6-2 i 2015-sesongen og 8-5-2 i 2016-sesongen. 1,72 på hjemmeseier er ikke allverden, men duger greit i en dobbel med Tromsø-seier. Totalodds 3,44.