Gavepakke i odds på Ranheim mot Start

Søndagens langoddsprogram fra Norsk Tipping er meget innholdsrikt og byr blant annet på serieavslutning i Premier League, mens Real Madrid og Barcelona avsluttet sesongen i La Liga og Real Madrid må vinne sin bortekamp mot Malaga. Her hjemme er det fem kamper i Eliteserien og tilnærmet full runde i OBOS-ligaen. I ishockey-VM er det duket for finale mellom Canada og Sverige.

Ranheim - Start, H til 2,75 i odds. Spillstopp 17.55.

Ranheim er bunnsolide på hjemmebane. De står med fire seire på like mange kamper, og virker tøffe. De er også kun ett poeng bak søndagens motstander Start.

Kristiansands-laget har 3-0-1 på bortebane så langt, og topper Obos-ligaen. Sørlendingene er også meget giftige framover i banen, og har scoret 10 mål på bortebane, og kun sluppet inn fem. Det er solid.

Ranheim scorer ikke mange mål hjemme, men de slipper inn desto færre. Kun to baklengsmål på fire kamper hjemme er sterkt, og de har også sluppet inn kun tre mål borte så langt. Det viser en defensiv trygghet, og det er lite trolig at de ryker på mange baklengs her.

Start er oddsfavoritter til denne, men hvorfor? Ranheim er bunnsolide hjemme, men bookmakerne og Norsk Tipping ser ikke ut til å hensynta dette.

Hjemmeoddsen på 2,75 er altfor fristende til å ikke spille på. Ranheim virker bunnsolide hjemme, og denne må prøves! H.