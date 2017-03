God odds fra dansk 1. divisjon

Vi bommet grovt på Nord-Irland - Norge og traff heller ikke på Montenegro - Polen. Likevel ble det en god avslutning på uka, ettersom dobbelen med Armenia og Skottland gikk inn til pene 4,05 i odds.

Dermed gikk også uke tolv i pluss, om enn ikke like solid som uke elleve. Vi lanserte 20 oddstips i landslagsuka og fikk en tilbakebetalingsprosent på 102,4. Dette økte tilbakebetalingsprosenten i mars totalt til 102,7.

Det er stille etter landslagsstormen på mandagens langoddsprogram, med bare én fotballkamp på menyen. Men NHL stiller med en håndfull oppgjør og også svensk hockey skal til pers.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 18.55.

Nykøbing - Vendsyssel, H 3,50.

Dansk 1. divisjon, et møte mellom to tabellnaboer. Nykøbing er nyopprykket og hadde ikke all verden til forventninger, men har håndtert sesongen meget bra og er ikke i fare for å rykke ned. Åtte poeng skiller til rød sone.

De åpnet 2017 med seier, men har så tapt to på rad for henholdsvis Helsingør og Skive, begge to er topplag. På sine tre siste hjemmekamper har de to trepoengere og dette har forbedret hjemmetallene til 4-3-3.

Vendsyssel tapte på sine opprykkskampen forrige sesong med knapp margin og var blant favorittene til opprykk før sesongen. Det er bare fire poeng opp til Roskilde på tredjeplass, men formen har ikke båret prov på at de er i stand til å tette denne luken. Siden nyttår har de ett poeng og ett scoret mål på tre kamper. Årets eneste bortekamp tapte de for Køge 1-0, en motstander av samme kaliber som Nykøping.

Spesielt ille er dette for gjestenes nyansatte trener Erik Rasmussen, som ble hentet for å snu en vond trend.

Gjestene har tapt sine to siste bortekamper i ligaen, noe som har forverret bortestatistikken til 3-3-4 totalt.

Vertene nyter en god førstesesong på dette nivået og kan spille nesten uten press mot et svært presset Vendsyssel. Det virker merkelig at bortelaget er så stor favoritt i denne kampen, formen tatt i betraktning. Vi synes 3,50 er for god hjemmeodds til å stå over i denne kampen og det blir dagens fotballspill.

