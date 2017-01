God odds på nytt Braga-tap

Den gode begynnelsen på uka fortsatte tirsdag, med treff på to av tre tips. Reading-seier satt som et skudd til 2,95 i ganger pengene, det samme gjorde seirer til Norge og Napoli til en samlet odds på 2,36. Sverige ledet til pause mot Frankrike, men tapte til slutt - langskuddet til godt over fire i odds var uansett forsøket verdt.

På onsdagens langoddsprogram er det mye å henge fingrene i, spesielt fra fotballverden. Liverpool skal møte Southampton i returoppgjøret til ligacupsemifinalen og Leeds skal være vertskap for Nottingham Forest, blant mye annet. I Italia finner vi toppkampen Juventus - Milan i cupen. Dagen avsluttes med en rekke NHL-kamper.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 21.40.

Vitoria Setubal - Sporting Braga, H 3,95.

Portugisisk ligacup, semifinale. Her må vi bare støte etter hjemmeseieren. Vertene ligger midt på tabellen i ligaen og har nesten ingenting å spille for i ligasammenheng, det gjør at motivasjonen for å nå ligacupfinalen er enorm. De slo blant andre ut Sporting Lisboa i grunnspillet av denne cupen.

Hjemmeformen til Setubal-laget er udiskutabel, de har vunnet de tre siste hjemmekamper i ligaen og dette har forbedret hjemmestatistikken til 5-1-3 totalt.

Vertene har vært sparsomme med skadeinfo forut for kampen, sparsomme med kommunikasjon på nettsidene generelt, men midtbanespiller Pacheco skal være eneste fravær. Toppscorer Amaral var tilbake i helgen.

Tapte hjemme

Sporting Braga har virkelig en jobb å gjøre for å forsvare sin plass blant topp tre, som gir Champions League-spill kommende sesong. Helgens hjemmetap for en av deres nærmeste utfordrere, Vitoria Guimaraes, har forverret situasjonen for gjestene. Nå er Braga virkelig på defensiven i ligasammenheng.

Bortelaget har fem poeng fra de siste seks bortekamper i ligaen, seieren tok de faktisk over Sporting Lisboa. De har uansett sin klare styrke på hjemmebane og 3-2-3 er ikke spesielt sterke bortetall i ligasammenheng.

Fire spillere er ute med skade for gjestene, forsvarerne Ferreira og Djavan, samt midtbanespillerne Mauro og Pedro Tiba. Den viktige angriperen Koka spiller i Afrikamesterskapet.

Her virker oddsen grovt feilsatt, for vertene har virkelig bevist mye på hjemmebane den siste tiden. Mot et litt sviktende Braga-lag som dessuten sliter på reisefot, da ser Vitoria Setubal sitt snitt til å sikre en finaleplass. 3,95 er svært spennende odds på H og må være verdt et forsøk her.

