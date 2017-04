Godt betalte hjemmeseire i Allsvenskan

Tirsdag ble det en fin oppreisning etter minus-dagen på mandag. Chelsea scoret akkurat tidsnok i første omgang og sørget for at H/H-spillet mot Southampton gikk inn til 2,10 ganger pengene, Angers leverte til 2,20 hjemme mot Guingamp. Vårt eneste spill ut sørget Tony Adams og hans elendige Granada-lag for - vi skal aldri backe dem igjen! Lover!

Onsdagens langoddsprogram er virkelig rikholdig og her er det mye å sette fingrene i. Det er første runde i cupen og mange Eliteserie-lag skal i aksjon mot mindre og motiverte naboer. I Premier League spilles tre hyperviktige kamper for både topp- og bunnstriden. Dette krydres med fantastiske kamper fra resten av Europa, deriblant PSG - Monaco og Bayern München - Dortmund. Dagen avsluttes med to NHL-kamper.

I denne artikkelen presenterer vi våre to Allsvenskan-tips.

Dagens singel 4, innleveringsfrist klokken 18.55.

GIF Sundsvall - Elfsborg, H 3,50.

Giffarna er som vanlig spådd i bunn av tabellen og for så vidt er de også der etter fire runder, med like mange poeng. Siden åpningsseieren over nyopprykkede Eksilstuna har de tatt bare ett poeng, etter tøffe kamper mot Malmö, Häcken og Hammarby, to av dem på bortebane. Men i svenske aviser har de fått mye skryt for positivt spill og det argumenteres for at de har fått dårlig betalt så langt.

Forrige sesong berget de plassen med nød og neppe, da klokket de inn på svake 4-3-8 hjemme. Tilsvarende kamp endte 1-3 da. Fem spillere savnes for vertene, men av disse har kun Lars Krogh Gerson spilt denne sesongen.

Elfsborg er ustabile og vanskelige å lese i sesonginnledningen, med en seier og ett tap både på bortebane og hjemmebane. I serieåpningen slo de Kalmar hele 5-1 borte, forrige bortekamp røk de 3-0 for Djurgården. Magnus Haglunds menn er normalt best hjemme og klokket inn på 4-5-6 på reisefot forrige sesong.

To midtbanespillere savnes, begge er viktige - Emir Bajrami og Daniel Gustavsson. Førstnevnte var med i 3-0-seieren over Örebro mandag.

Giffarna har riktig nok slitt med å plukke poeng de siste ukene, men skal ha gode seierssjanser mot et normalt bortesvakt Elfsborg. Bedre seierssjanser enn hva oddsen tilsier, i det minste. Vi lar oss friste av 3,50 på hjemmeseieren og gir det et forsøk.

Dagens singel 5, innleveringsfrist klokken 18.55.

Örebro - Häcken, H 2,75.

Örebro hadde en veldig positiv start på sesongen før de røk 3-0 for Elfsborg mandag, men har likevel syv poeng på fire kamper. Det viktigste for vårt spill er imidlertid at begge hjemmekamper er vunnet, over Östersund og gode Jönköping.

Hjemmetallene i fjor var ikke bedre enn 6-5-4, da endte tilsvarende kamp 0-0.

Vertene virker ikke å ha noen skadeproblemer av betydning, kun Filip Rogic, som ikke enda er tilbake for fullt.

Häcken er av mange spådd i toppen av Allsvenskan denne sesongen, men har ikke innfridd så langt. De tok fem poeng på de tre første, men tapte 1-2 hjemme for Norrköping i helgen.

Enda verre blir det av at lagets klart beste spiller, Paulinho, er suspendert med tre gule. Situasjonen ble ytterliggere forverret når den tidligere Serie A-spilleren Alexander Farnerud haltet av trening denne uken, han er svært tvilsom. Dermed er de to viktigste midtbanespillerne trolig ute. I tillegg er usikkert om Sudic og Faltsetas rekker kampen, de stod begge over helgens tap.

Også Häcken er best hjemme, de klokket inn på 4-5-6 på reisefot forrige sesong.

Her mener vi oddsen er noe feilsatt og at Norsk Tipping har valgt feil favoritt, spesielt med tanke på gjestenes tunge fravær. Vi spiller H til 2,75.

