Godt betalte hjemmeseire i Championship

Et strålende langoddsprogram står foran oss onsdag og det er selvsagt Champions League som er hovedattraksjonen. Paris Saint-Germain - Bayern München og Atletico Madrid - Chelsea er de klart største sportslige godbitene i kveld. Utover Champions League er det også noen kamper fra Championship og ellers er det både ishockey og håndball på menyen i kveld.

Birmingham - Sheffield Wednesday H 2,60 (spillestopp kl 20.40)

De to neste kampene er begge fra Championship. Ringreven Harry Redknapp fikk sparken forrige uke etter at Birmingham hadde gått på fem strake tap og innledet med 1-1-6 på de åtte første seriekampene. Det ga uttelling direkte da Birmingham tok et sterkt bortepoeng mot Derby (1-1). Ligger nest sist før kveldens kamp og står totalt med 1-1-2 hjemme.

Sheffield Wednesday fikk juling hjemme mot byrival Sheffield United søndag og røk 2-4. 3-4-2 på de ni første seriekampene er nok litt under forventet for Wednesday som ligger på 13. plass. Totalt 1-2-1 på bortebane.

Birmingham vant tilsvarende kamp 2-1 forrige sesong og feelingen er at de har gode sjanser til å vinne igjen. Birmingham burde vel strengt tatt stått som favoritt her og 2,60 på hjemmeseier spilles.



Sheffield United - Wolverhampton H 2,70 (spillestopp kl 20.40)

Nyopprykkede Sheffield United med en strålende start og seks seire på de ni første seriekampene (6-0-3). Slo umiddelbart tilbake etter hjemmetapet mot Norwich nest sist, med solid 4-2 seier borte over byrival Sheffield Wednesday søndag. 17-3-3 på hjemmebane i league One i opprykkssesongen og 3-0-1 hittil nå i Championship.

Wolverhampton med solide 6-2-1 på sine ni første seriekamper. Tapet kom hjemme mot serieleder Cardiff i fjerde serierunde. 3-1-0 på bortebane.

Sheffield United har levert hittil og er sterke hjemme. Ingen walkover for Wolverhampton dette. 2,70 på formsterke og hjemmesterke Sheffield United spilles.