Maximiliano Gomez (som her jubler for scoring med gamleklubben Defensor) har allerede scoret tre mål for Real Betis denne sesongen. Foto: Rodrigo Buendia (AFP)

Gomez kan gjøre det igjen

Maximiliano Gomez har vært en hit for Celta Vigo etter overgangen fra Defensor i Uruguay. I kveld jakter han og Celta på sin andre strake seier.