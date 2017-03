Granada har stått opp fra de døde

Vi var avhengige av full klaff for å sikre pluss i februar-regnskapet og jommen kom ikke oppturen som bestilt. Charlotte Kalla knuste Krista Pärmäkoski til 2,25 ganger pengene. Og også fotballen gikk så det suste, med treff på Blackburn-seier til 2,70 i odds og dobbelen med Juventus og Bordeaux til 2,55 ganger pengene. Newcastle vant og ødela dagens siste spill.

Komplett februar-regnskap publiseres i løpet av dagen.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips 1: Klæbo vil ha mer

Oddstips 2: Roma har stålkontroll på byrivalen

Oddstips 4: Bastia må finne formen

Tippekupongen: Real Madrid og Barcelona fortsetter å vinne

VM-quiz: Husker du denne Dæhlie-seieren?

V4 Halmstad: Vi byr på snadder til lunsj

Dagens langoddsprogram er flott, variert og interessant. Kombinert-gutta skal i aksjon, det er 15 kilometer klassisk for langrennsherrene og det er full runde i La Liga. Derbyet Lazio - Roma spilles i Italia og Manchester City skal ut i omkamp mot Huddersfield i FA Cupen. I tillegg er det tippekupong med innleveringsfrist klokken 19.25.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 21.25.

Granada - Alavés, H 2,40.

Vertene leverte en godkjent prestasjon borte mot Athletic Bilbao i helgen, men reiste hjem med 3-1-tap. Det er på hjemmebane de virkelig har begynt å levere og deres to siste hjemmekamper er vunnet, 4-1 over Betis og 1-0 over Las Palmas. Dette har forbedret hjemmestatistikken til 3-4-4 og de har tatt 13 av 16 poeng på eget gress.

Den faste midtbanespilleren Sergi Samper må stå over grunnet gule kort. Deres faste spiss Artem Kravets går skadet.

Alavés gjennomført en glitrende snuoperasjon hjemme mot Valencia i helgen og snudde til 2-1-seier helt på slutten av kampen. Dermed har de tatt hele ti poeng på de siste fem og meldt seg på som en outsider-kandidat til europacup-plassene - selv om det racet er svært tøft.

Bortelaget tar hakket flere poeng på reisefot og 5-3-4 er knallsterke bortall. De har vunnet sine to siste bortekamper mot bunnlagene Deportivo la Coruña og Sporting Gijón.

Tre faste spillere er suspendert med for mange gule kort: Forsvarerne Laguardia og Llorente, samt midtbanespiller García. Sobrino, Galilea og trolig Méndez mister kampen grunnet skader. Sistnevnte er den eneste faste av de skadde.

Granada har funnet flyten på hjemmebane, er klart mest motiverte og møter et noe redusert Alavés-lag. H til 2,40 spilles.

Klikk her for å levere!