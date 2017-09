Grufull sesongstart for Zekhnini og Fiorentina

Søndagens langoddsprogram er så deilig som det kan få blitt. Det er full runde i Eliteserien og OBOS-ligaen, med stadionåpning for Vålerenga, storkamp i Drammen og mye annet snacks. Premier League følger opp gårsdagen med et par jevne kamper og Serie A har også full rulle - blant mye annet.

Lørdagen ble elendig med null treff på tre tips.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 14.55.

Hellas Verona - Fiorentina, H 2,85.

Hellas Verona er tilbake i Serie A etter et år på nivået under og har med seg en gjeng ringrever - Giampaolo Pazzini, Martin Caceres og Alessio Cerci, for å nevne noen. De åpnet med et forventet 1-3-tap hjemme for Napoli, men tok poeng borte mot Crotone før landslagspausen.

Dette er den første hjemmekampen de har poengsjanser i og det kommer nok til å prege hjemmelagets innsats.

Tre spillere er tvilsomme, inkludert nevnte Cerci, mens Bianchetti definitivt mister kampen.

Helt nytt lag

Fiorentina har virkelig blitt plukket fra hverandre denne sesongen og det er ikke mange i den forventede startoppstillingen som var der i fjor. Deres beste spillere i Borja Valero, Federico Bernardeschi, kaptein Gonzalo Rodriguez, Matias Vecino og Nikola Kalinic har alle forlatt klubben, og selv om de har jobbet iherdig med å erstatte dem, er kvaliteten jevnt over svakere og de vil ha behov for mer tid til å samspille seg.

Deres to første kamper har begge endt med tap, borte for Inter og hjemme for Sampdoria.

Eysseric er skadet, noe som øker sjansene for spilletid til Zekhnini, men han er fortsatt ventet på benken.

Hellas Verona kommer til å gå ut i hundre her og Fiorentina har ikke sett ut som et lag så langt. Vi forsøker et frekt H-spill til 2,85 ganger pengene.

