Gylden mulighet for Kosovos første seier

Det ble fullklaff på mandagens oddstips og en glimrende start på

uken. Montenegro slo Romania til flotte 2,50 ganger pengene og

Nord-Irland leverte mot Tsjekkia til 2,60 i odds.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Dagens oddssingel: Norges unggutter må gjenreise æren

Tirsdagens langoddsprogram er full av spennende landskamper,

inkludert Norge U21s kamp mot Israel. Storlag som Italia, Spania og

Kroatia skal alle i aksjon i VM-kvalik, Island har en viktig hjemmekamp

mot Ukraina. I tillegg er det begynt å spisse seg til i US Open.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 20.40.

Kosovo - Finland, H 4,00.

Hjemmelaget klarte 1-1 og fikk sitt første poeng i bortekampen mot Finland, siden da har de tapt syv av syv kamper og fortsatt venter de på sin første hjemmeseier. VM-håpet er naturligvis for lengst ute, men æren er fortsatt på spill.

I helgen måtte de spille kampen mot Kroatia over to dager, grunnet enorme nedbørsmengder. Kampen tapte de til slutt kun 1-0, men det ble en parodi a lá Jerv - Mjøndalen, for de som husker den. Alle nøkkelspillere virker å være tilgjengelige for vertene.

Mangler nøkkelspillere

Gjestene tok kvalifiseringens første seier med den overraskende triumfen over Island i helgen, et Island som hadde alt å spille for. Finland er også uten mulighet til å kvalifisere seg, det preger nok motivasjonen i aften.

Alle deres fire poeng er tatt på hjemmebane, på reisefot har de tre tap på tre kamper og 2-6 i målforskjell.

Bortelaget er uten noen svært viktige spillere. Pohjanpalo, deres beste spiss, er sammen med suspenderte Roman Eremenko og kaptein Moisander utenfor kamptroppen. Riski-brødrene savnes også.

Kosovo har så lyst på denne hjemmeseieren og kommer til å gjøre alt for sikre historiens første tellende hjemmeseier. Motivasjonen til Finland har vi alle grunner til å stille spørsmålstegn ved og H til herlige fire blank i odds blir tipset.

Klikk her for å levere denne!