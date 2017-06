Halep kan gå hele veien

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens tennisekspert Rolf Lerum.

Torsdagens langoddsprogram bærer definitivt preg av at kvalifiseringskampene til VM i Europa spilles fredag, lørdag og søndag. Utvalget er magert, men det norske håndballherrene tester formen mot Osland, i tillegg til at French Open selvfølgelig pågår i tennis. Og ikke minst er det klart for femte finalekamp i Stanley Cup.

Simona Halep-Karolina Pliskova / spillstopp 16.25. Settsiffer, best av 3 - 2-1 til Halep

Det er duket for semifinaler i French Open denne torsdagen, og det er damene som er først ut. Herrene spiller på fredag.

Simona Halep er TUNG favoritt til å vinne hele French Open, og stjernespilleren fra Romania har levert en meget bra turnering. Var riktignok veldig hardt ute i kvartfinalen mot Elina Svitolina, men viste solide nerver på de viktige poeng, og greide å snu kampen.

Karolina Pliskova gikk vi mot i kvartfinalen, men når hjemmespilleren Carolina Garcia spilte med for “høye skuldre”, ja, da endte det hele med en sikker seier for Karolina.

Vi tror bestemt at Simona Halep tar denne kampen da hun er klart bedre på grus, men en odds til rundt 1,3 er ikke noe vi tørster etter. Dog er vi langt mer sugen å prøve et spill på at hun vinner 2-1 i sett til meget fine 3,55 i odds.

Vi tror nemlig at dette kan bli mye jevnere enn hva oddsen vil ha det til. Grunnen til det er at det i Paris i dag er veldig varmt, og da vil serven til Karolina bite godt. Hun vil derfor bli vrien å bryte, og at hun da får med seg et sett i denne semifinalen, ja, det må det være OK muligheter for.