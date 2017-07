Hammarby slår tilbake

Lørdagens langoddsprogram er rikholdig, om enn ikke like mye som vanlig. Både Rosenborg og Molde skal i aksjon i Eliteserien og det er full rulle i de lavere norske divisjoner, blant annet. Det er også tippekupong med innleveringsfrist klokken 15.55.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 15.55.

Hammarby + Vidar, samlet odds 2,70.

Hammarby - Örebro, H 1,80

Hjemmelaget fikk skryt for å ha utspilt Häcken borte i den første halvtimen, men stod ikke løpet ut og tapte til slutt 2-0. De har en trygg klaring ned til nedrykkslagene, men må vinne mer på eget gress for å kunne avansere - 2-4-0 er for mange uavgjorte kamper for normalt så hjemmesterke Hammarby.

Gjestene flyr på sin side høyt etter den meget imponerende 4-2-seieren over serietoer IFK Norrköping forrige helg. Det er samtidig ikke utypisk med en negativ reaksjon etter en slik seier og den spår vi kommer i dag. Viktige Nordin Gerzic soner karantene.

Som Hammarby, er Örebro best hjemme - 1-2-3 er neppe tall som fratar vertene nattesøvnen i særlig grad.

«Bajen» er alltid solide hjemme, men trenger å vinne kamper som dagens. Mot bortesvake Örebro bør de ha gode vinnersjanser og vi backer vertene til 1,80.

Vidar - Vindbjart, H 1,50

Vertene ligger i midtsjiktet i denne avdelingen, med 18 poeng fra tolv kamper. Formen er oppløftende, de siste seks kampene har gitt ti poeng og de siste tre på hjemmebane har gitt syv poeng. Totalt står de uten tap på eget gress og tallene 3-2-0 med målforskjellen 11-3 er solid kost.

Gjestene er nå jumbo etter to tap på rappen og bare fire poeng fra de siste seks kampene i ligaen. Bortetallene 1-0-5 er skrekkelig svake og dette er neppe et lag med mye selvtillit.

Selvtillit har Vidar i bøtter og spann på hjemmebane og mot bortesvake Vindbjart bør de sikre tre poeng. H spilles til 1,50 og gir totaloddsen 2,70 på vår favorittdobbel.

