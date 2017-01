Han er Tottenhams ivrigste kortsanker

På dagens langoddsprogram er det godt og variert, med Tour de Ski, fotball og NHL på menyen. Kvinnene skal gå 10 kilometer jaktstart, herrene 15 kilometer, og Norsk Tipping har en rekke spennende dueller. Tottenham - Chelsea er høydepunktet i fotballverden, men Real Madrid - Sevilla - med Ødegaard i troppen - skal ikke overses.

Det føles bittert å ikke sitte igjen med gevinst fra hjemmespillet på Bournemouth mot Arsenal etter de ledet 3-0, men slik er fotballen i blant. De tre andre spillene tirsdag var feilvurderinger og bommet.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.55.

Danny Rose får kort, 3,25 i odds.

2-2-kampen fra i vår sitter fortsatt friskt i minne og kortene satt løst der, men i høstens kamp ble det bare tre gule kort utdelt. I vårens 2-2-kamp fikk hele ni Spurs-spillere gult kort, inkludert vår mann Danny Rose. Det har blitt en liten hatkamp, dette, og det er grunn til å forvente harde taklinger også i dag.

Venstrebacken Rose har fått en vane for å dra på seg kort denne sesongen og havner i dommerens bok i snitt annenhver kamp, syv gule kort på 14 kamper er et høyt snitt. Det i seg selv gjør 3,25 på nytt kort spillbart.

Det er mange kandidater til kort her, men Rose skal spille direkte mot Chelseas fryktede høyreside, Willian (trolig førstevalg)/Pedro og Victor Moses. Når han i tillegg er angrepsvillig, øker dette sjansen for at han havner på etterskudd og lager frispark.

Dommer er for øvrig Martin Atkinson, som har delt ut nesten 4,3 kort i snitt i sine 13 kamper som hoveddommer denne sesongen.

3,25 i odds på kort til Danny Rose er svært spillbart og verdt noen kroner i denne kampen.