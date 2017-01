Håndballgutta går på vannet

Dagens langoddsprogram er godt og variert. I Garmisch er det utfor med to norske favoritter, Alexander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud. Norges håndballherrer skal i aksjon mot Kroatia i en historisk VM-semifinale og flere spennende fotballkamper tyvstarter helgen - deriblant Derby - Leicester i FA cupen.

Torsdagen ble svak, med null tilbakebetaling på to tips.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Kroatia - Norge, B 1,90.

Semifinale i VM. Bare å skrive det, gjør godt!

Kroatia vant som underdog over Spania tirsdag kveld og sikret seg denne semifinaleplassen, riktig nok må det nevnes at den spanske årgangen er heller svak - de kvalifiserte seg ikke engang for OL. Keeperspillet i første omgang var elendig for kroatene, men de spilte en god angrepskamp og vant til slutt 29-30.

Superstjernen Domogaj Duvnjak slet mot Spania og har ikke hatt et godt mesterskap. Han har slitt med skader og har ikke virket 100 % så langt. Den viktige Luka Zebetic måtte av banen mot Spania med skade.

Norge flyter virkelig på en medgangsbølge for tiden og avgjorde tidlig kampen mot Ungarn. Det lynhurtige angrepsspillet ble for mye for ungarerne og det blir det fremste våpen også i kveldens semifinale.

Selv om Norge slo Kroatia i EM-gruppespillet i fjor, har Kroatia fått best uttelling de siste kampene innbyrdes. Ikke bare vant Kroatia bronsefinalen overlegent, de stoppet også Norges OL-drøm med en seksmålsseier i danske Herning.

Nå er dagen for revansje kommet. Håndballgutta går tilsynelatende på vannet og det er ikke bare patriotismen som får oss til å backe Norge - så langt i VM har de vært bedre enn Kroatia. 1,90 på norsk seier spilles.

Klikk her for å levere denne!