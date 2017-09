Harry Kane i hundre

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Liverpool, Real Madrid, Tottenham, Real Madrid, Napoli, Monaco og Porto er blant storlagene som skal i aksjon i kveld i første runde av gruppespillet av Champions League, som naturligvis dominerer onsdagens langoddsprogram.

Harry Kane scorer mål og Tottenham vinner - 3,30

Tottenham - Borussia Dortmund (spillestopp kl 20.40)

Møte mellom to lag som har slitt med å markere seg i Europa til tross for gjentatte deltagelser de siste sesongene. Tottenham har dog åpenbart ikke proritert Europa League (seks sesonger på rad og kvartfinale som best). Var i Champions League sluttspillet siste gang i 2010/11-sesongen, da nådde London-laget kvartfinalen. Har innledet Premier League-sesongen med to borteseire, mens kun ett poeng er tatt hjemme på Wembley på to kamper. Viktige Dele Alli soner karantene.

Borussia Dortmund har vært i sluttspillet i Champions League fem av de siste seks sesongene, og var tapende finalist i sesongen 2012/13. Var ellers i kvartfinalen både i 2013/14-sesongen og sist sesong. Da ble det exit mot Monaco. Leder Bundesliga etter de tre første serierundene til tross for at laget kun fikk med seg ett poeng borte mot Freiburg i helgen.

Oddsen på Tottenham-seier er 2,20, oddsen på at Harry Kane scorer og Tottenham vinner er 3,30. I helgen vant Tottenham 3-0 borte mot Everton i Premier League og nevnte Kane gjorde sine to første seriemål for sesongen.

3,30 på at Harry Kane scorer og Tottenham vinner i kveld spilles.