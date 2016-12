Helfrisk Premier League-dobbel

Sportspills øvrige meny nyttårsaften:

Nyttårsaften er det engelsk fotball som gjelder på et strålende langoddsprogram. Det er en rekker kamper i både Premier League og Championship og tilnærmet fulle runder i både League One og League Two. I tillegg starter Tour De Ski med sprint for både kvinner og menn.



Burnley - Sunderland H 2,20 (spillestopp kl 15.55)

Hjemmesterke Burnley fornektet seg ikke og vant mandagens hjemmekamp mot West Bromwich. Det var lagets sjette hjemmeseier av ti mulige. Med tanke på den forferdelige bortestatistikken (0-1-7), er det ingen tvil om at det er hjemme på Turf Moor laget må gjøre jobben. Ligger på 14. plass med totalt 20 poeng. Forsvarsspilleren Matthew Lowton er tilbake etter karantene, men må må midtbanespilleren Jeff Hendrick sone karantene.

Sunderland var i realiteten sjanseløse borte mot Manchester United mandag, men har tatt viktige poeng i det siste og karret seg opp fra jumboplassen. Ligger tredje sist med 14 poeng, men har kun to poeng opp til sikker plass. Førstekeeper Jordan Pickford skadet seg mot United og mister etter all sannsynlighet lørdagens kamp.

Vi har lansert hjemmesterke Burnley med suksess flere ganger allerede denne sesongen og mot særdeles bortesvake Sunderland, skal det være gode vinnersjanser igjen for Burnley. 2,20 i hjemmeodds er slett ikke verst.



Swansea - Bournemouth H 2,55 (spillestopp kl 15.55)

Med 16 baklengsmål på de fem siste seriekampene og fire tap, var det over og ut for Bob Bradley som Swansea-manager etter mandagens 1-4 tap hjemme for West Ham. Med 12 poeng ligger laget nest sist på tabellen og normalt hjemmesterke Swansea har faktisk ikke bedre enn 2-2-5 hjemme i Wales denne sesongen. Alan Curtis leder laget lørdag. Jefferson Montero pådro seg en hamstringskade i mandagens kamp mot West Ham og blir borte en måneds tid. Dog er forsvarspilleren Neil Taylor tilbake etter skade.

Bortesvake Bournemouth (1-2-6) var som ventet sjanseløs borte mot Chelsea 2. juledag og røk 0-3. Men sterke hjemmetall (5-1-3) gjør at Eddie Howes mannskap er på 12. plass med totalt 21 poeng. Forsvarsspilleren Nathan Ake er tilbake.

Forrige sesongs oppgjør endte 2-2 og med tanke på Bournemouths meget svake bortestatistikk, og med tanke på managerskiftet hos Swansea må det være verd å teste hjemmeseier her. 2,55 på Swansea er bra odds og siden det er nyttårsaften, så klinker vi til med Swansea-seier kombinert med seier til Burnley og får meget spreke 5,61 i totalodds.