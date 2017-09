Helmotiverte Liverpool leverer på direkten

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Liverpool, Real Madrid, Tottenham, Real Madrid, Napoli, Monaco og Porto er blant storlagene som skal i aksjon i kveld i første runde av gruppespillet av Champions League, som naturligvis dominerer onsdagens langoddsprogram.

Liverpool - Sevilla H 1,65 (spillestopp kl 20.40)

Gruppe E og dette er to store favorittene til å avansere. Liverpool var sist med i gruppespillet i Champions League i 2014/15-sesongen, men ble da kun treer i sin gruppe. Har ellers vært i Europa League flere ganger de siste sesongene og tok seg som kjent til finalen i 2015/16-sesongen, da det ble finaletap mot nettopp Sevilla. Adam Lallana og Nathaniel Clyne er fortsatt skadet, så får vi se om Coutinho får sjansen i kveld etter overgangsbråket tidligere i sommer.

Europa League-spesialist Sevilla tok seg til åttedelsfinalen i Champions League forrige sesong, etter å ha vunnet Europe League de tre foregående sesongene. Etter å ha innledet med skuffende 1-1 hjemme mot Espanyol i den hjemlige serien er de to neste vunnet.

Liverpool har tradisjonen tro innledet sterkt hjemme på Anfield i Premier League (to seire), mens bortebane fortsatt er en utfordring (ett poeng og 3-8 i målforskjell). 1,65 på hjemmeseier er ikke særlig sprek odds, men et ekstremt motivert Liverpool skal ha bra sjanse her.

Fulham - Hull H 1,70 (spillestopp kl 20.40)

Vi må dog doble opp spillet på Liverpool med ytterligere et objekt og velger oss da kveldens eneste kamp fra Championship.

Fire poengdelinger, en seier og ett tap for Fulham på de seks første seriekampene i Championship og hjemme på Craven Cottage er det enda ikke blitt seier. Men har et bra lag og det skal være gode sjanser for art den kommer i kveld.

Skaderammerede Hull fikk så hatten passet borte mot Derby fredag kveld og røk 0-5. Det var det tredje tapet på de fire siste seriekampene og borte er det kun blitt ett poeng hittil.

1,70 i odds på seier til Fulham kombineres med seier til Liverpool og gir en totalodds på 2,81.