Helsingborg sliter på bortebane

Tirsdagens langoddsprogram er preget av den kommende landslagsperioden og det er så å si fritt for toppfotball, med unntak av noen cupkamper i England og en seriekamp i Sverige. US Open er dagens høydepunkt med en rekke kamper.

Kampen mellom Kaiserslautern og Eintracht Braunschweig endte 1-1 og dermed gikk mandagens tips ikke inn.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Trelleborg - Helsingborg, H 2,10.

Skånederby i Svensk Superettan, og dt rapporteres om utsolgt på Vångavallen.. Hjemmelaget er seriens desiderte formlag med seks seirer på sine siste syv kamper og tap kun for serielederen Brommapojkarna. Dermed har de for alvor blandet seg inn i opprykksstriden og kun to poeng skiller opp til Falkenberg på kvalifiseringsplass.

Spesielt hjemme har de bitt godt fra seg denne sesongen. De siste fire er alle vunnet og 7-2-1 er solide tall totalt.

Midtbanespilleren Robin Jakobsson er eneste spiller med litt spilletid som savnes, alle nøkkelspillere er tilgjengelig.

Formdupp

Gjestene er nynedrykket foran sesongen, men veien tilbake har ikke vært enkel. De ligger poenget bak dagens motstander og har bare fire poeng på de siste fire seriekampene sine.

Spesielt på reisefot har Helsingborg slitt denne sesongen, med 3-4-3. Deres to siste bortekamper er begge tapt.

Viktige Mikael Dahlberg returnerer for første gang siden november 2016. Spissene Bradley Ralani og Jesper Lange blir savnet, førstekeeper Matt Pydrowski det samme, tre viktige spillere.

Trelleborg er i kalasform, spesielt på hjemmebane, og møter et svekket Helsingborg som sliter på bortebane. Vi spiller hjemmeseier til 2,10 foran et fullsatt hjemmepublikum på en ellers mager fotballdag.

