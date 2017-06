Helsingborg vil tilbake til toppen

Det ble meget flott klaff for Nettavisen/Sportspills oddstips søndag. Island innfridde vårt singelspill hjemme mot Kroatia til flotte 3,25 i odds, OBOS-ligaen med seire til Fredrikstad og Tromsdalen til 3,05 i odds satt og singelspillet på 3-0 i sett til Rafael Nadal i French Open-finalen til klart godkjente 2,00 i odds likeså.

Vi er som kjent inne i en landslagsperiode og det bærer langoddsprogrammet mandag preg av. Men "heldigvis" finnes det spillbare kamper i den svenske Superettan og vi lanserer to godt betalte hjemmelag i to singelspill derfra i dag.

Helsingborg - Brommapojkarna H 2,30 (spillestopp kl 18.55)

Toppkamp i Superettan mellom Helsingborg som innehar andreplassen med 23 poeng og serieleder Brommapojkarna som har 28 poeng.

Helsingborg rykket som kjent ned til Superettan etter å ha tapt den andre og avgjørende kvalifiseringskampen hjemme på Olympia med 1-2 mot Halmstad. Det var tungt for den meget tradisjonsrike klubben, men laget har ihvertfall innledet bra på nest øverste nivå. 11 seriekamper er spilt og Helsingborg har fortsatt ikke tapt (6-5-0) og hjemme på Olympia står laget med 4-2-0. Men med nesten halvparten av kampen spilt uavgjort er det altså fem poeng opp til serieleder Brommapojkarna.

Brommapojkarna står med 9-1-1 totalt og har ikke avgitt ett eneste poeng hjemme i Stockholm. På bortebane står laget med 3-1-1 og det tapet kom mot Falkenberg 13. mai (1-2). Mannskapsmessig ser det bra ut for bortelaget.

Hjemmelaget får tilbake både Alexander Jönsson og spissen Oke Akpoveta i kveld etter at de begge sonet karantene for gule kort i forrige kamp. 2,30 er hjemmeoddsen på Helsingborg i kveld og vi backer hjemmelaget her.