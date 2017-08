Herlig kveldsmeny fra Serie A

Nok en herlig fotballdag venter oss, med storkamper fra Premier League, kvartfinaler i NM og full rulle i de øvrige europeiske ligaene på programmet.

Vi måtte tåle et tap også lørdag. 16-runde var katastrofal med null av tre spill inn, men Inters snuoperasjon på kvelden til 2,75 ganger pengene gjorde sitt for å begrense skadene.



NB! Denne artikkelen inneholder to oddstips fra Serie A.



Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Chievo - Lazio, H 3,35.

Hjemmelaget har for alvor etablert seg i Serie A og begynner nå å kunne sikte seg inn på øvre halvdel av tabellen. Deres svært dyktige trener i Maran har denne gangen et nær identisk lag som sist sesong, da de avsluttet med god margin over nedrykksstreken på en 14. plass.

Sesongåpningen ble en suksess, da tok de Flyvende Eslene alle poengene borte mot Udinese med sin 2-1-seier. De var helt greie på hjemmebane forrige sesong, men tok fire poeng på de to kampene mot dagens motstander.

Meggiorini, Confente og Gaudino er ute, førstnevnte blir savnet.

Gjestene fulgte opp supercuptriumfen over Juventus med en skuffende 0-0-kamp hjemme mot nyopprykkede SPAL forrige helg. Det har vært en del utskiftninger i sommer, kaptein Lucas Biglia har forsvunnet, Keita Baldé spiller ikke i påvente av sin overgang og denne uken ble stopper Höedt solgt til Southampton.

Erstatterne holder nok ikke samme nivå og det er ventet en nedtur for de lyseblå denne sesongen. Felipe Anderson er skadet, også han en viktig spiller.

Her kan Lazio få det tøft. Vi forsøker et frekt hjemmespill til 3,35 ganger pengene.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 20.40.

SPAL - Udinese, H 2,35.

Hjemmelaget er nyopprykket for sesongen og åpnet meget imponerende med et fortjent poeng borte mot Lazio. De har signert en rekke rutinerte Serie A-spillere, som Marco Borriello, Alberto Paloschi og Federico Viviani.

Spal rykket opp som seriemester i Serie B forrige sesong, med 14-5-2 på hjemmebane. De kommer til kampen uten fem spillere, deriblant Grassi og Meret.

Luften er for alvor på vei til å gå ut av Udinese, hvis eiere virker å ha gått litt lei den italienske klubben. Lite eller ingenting har skjedd i sommer etter en svært uinspirerende sesong forrige sesong, og de tapte åpningskampen hjemme 1-2. Stemningen i og rundt klubben virker iskald.

Widmer er eneste fravær. Gjestene var svake borte forrige sesong og endte med 4-4-11.

SPAL spiller sin første hjemmekamp siden opprykket og rammen rundt kampen kommer til å være fantastisk. Vi tror de tar med seg flyten fra opprykkssesongen og spiller H til 2,35.

