Herlig odds på norsk hoppgull

Det er et strålende langoddsprogram som står foran oss lørdag og husk også at bonuspotten skal ut på tippekupongen. Liverpool - Arsenal er den store godbiten på fotballfronten lørdag, og det spilles fotball i alle de store ligaene i Europa. I Lahti er det duket for 30 km for kvinner og en meget spennende lagkonkurranse i hopp.

HS130 lag, menn - Vinner Norge 3,75 (spillestopp kl 15.30)

Flotte singelspill på Charlotte Kalla (2,20 i odds) og på Didrik Tønseth på herrestafetten (1,95 i odds) har sørget for en bra uke fra Lahti for våre tips. I dag øker vi risikoen, og må sette penger på norsk gull i lagkonkurransen stor bakke.

De norske gutta fant ikke ut av den lille bakken, men i den store bakken har det sett mye bedre ut. På den individuelle konkurransen torsdag endte Andreas Stjernen på 4. plass, Anders Fannemel på 5. plass, Daniel Andre Tande 10. plass (kanonhopp i 2. omgang) og Johann Andre Forfang på 12. plass. Men Polen hadde enda bedre plasseringer med Piotr Zyla på 3. plass, Maciej Kot på 6. plass, Kamil Stoch på 7. plass og Dawid Kubacki på 8. plass.

All den tid verken Tyskland eller Østerrike ser ut til å ha fire hoppere som behersker storbakken i Lahti (det er ikke nok med Andreas Wellinger og Stefan Kraft), så ser det ut til å bli gullkamp mellom Norge og Polen.

Så er dette med oddser da. Greit nok at de fire polske hopperne var litt foran de fire norske hopperne i det individuelle rennet på torsdag, men stor avstand var det ikke. Når da polsk gull prises til 1,50 i odds og norsk gull gir flotte 3,75 i odds, er det ingen tvil om at pengene skal settes på norsk gull.