Hertha Berlin er som natt og dag

Det ble tilbake til pluss i regnskapet torsdag, da ett av to NHL-tips gikk inn. Carolina Hurricanes gjorde ikke jobben før i overtiden, men Calgary Flames og TB Lightning innfridde til en totalodds på 2,80.

På fredagens langoddsprogram er endelig klubbfotballen tilbake i manesjen, med en håndfull kamper fra kontinentet.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.25.

Hertha Berlin - Hoffenheim, H 2,45.

Tabellnabooppgjør i Bundesliga, Hertha Berlin ligger fem poeng bak dagens motstander, som i øyeblikket innehar den viktige fjerdeplassen og Champions League-spill for neste sesong. Dermed er dette nesten en må vinne-kamp for hovedstadslaget, som med seier vil være to poeng bak Hoffenheim.

Det er først og fremst Herthas enorme hjemmestyrke som får oss til å lene mot H i denne kampen. For mens de knapt tar poeng borte, har Hertha vunnet ti av tolv hjemmekamper denne sesongen og det gjør dem til ligaens beste hjemmelag. Det eneste poengtapet på de siste fem kamper kom mot Bayern München og da mistet de seieren fem minutter på overtid.

Vertene har dog en rekke skadefravær. Stopper Brooks og angriperen Kalou, begge faste, er tvilsomme. I tillegg er forsvarerne Plattenhardt, Weiser og Lustenberger skadet sammen med spissen Julian Schieber - altså opp mot seks innflytelsesrike spillere utilgjengelige.

Årets trener

Ungfolen Julian Nagelsmann ble kåret til årets trener i Tyskland og det er lett å forstå hvorfor. Hoffenheim har et begrenset lag, men fjerdeplassen de nå besitter er rett og slett mirakuløs. De var også ubeseiret på de siste fem før landslagspausen og tok elleve poeng i denne perioden.

På bortebane har det imidlertid vært noe mer kladdeføre den siste tiden, med ti poeng på de siste fire kampene. Dette har forverret bortestatistikken til 3-7-2 totalt.

Nagelsmann meldte om flere tvilsomme spillere, uten å nevne andre navn enn spissen Andrej Kramaric, som er en nøkkelspiller i dette laget.

Hertha Berlin er på offensiven og har en utrolig hjemmestatistikk. Vi stusser litt over at et hjemmelag med ti seirer på tolv hjemmekamper er satt til lik odds som bortelaget her, uansett backer vi H til 2,45.

