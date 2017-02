Hirscher skal ha gullet

Vi har en strålende sportshelg foran oss og allerede fredagens langoddsprogram byr på en rekke godbiter. Det er VM i storslalåm for herrer i St. Moritz og i Hochfilzen er det klart for kvinnenes VM-stafett i skiskyting. På fotballfronten er det klart for dansk superliga igjen med to kamper på menyen fredag. Ellers er det Bundesliga, Serie A. La Liga og Ligue 1 på menyen.

Storslalåm menn - vinner - Marcel Hirscher 2,30 (spillestopp 09.40)

Det har ikke blitt noe godt alpin-VM for de norske foreløpig og det er nok på søndagens herreslalåm den aller beste vinnersjanser for Norge er, når Henrik Kristoffersen skal jakte gullet.

Fredag er det derimot storslalåm på programmet, og det er på forhånd antatt at gullet står mellom Marcel Hirscher og Alexis Pinturault. De har vunnet to ganger hver av de fire siste verdenscuprennene i storslalåm, men i det aller siste før VM var Hirscher fullstendig overlegen med 1,50 sekunder ned til Matts Olsson på andreplass. Pinturault endte på fjerdeplass 2,05 bak. Det rennet gikk i Garmisch-Partenkirchen. Det nest siste verdenscuprennet gikk i Adelboden og da vant Pinturault fattige fire hundredeler foran Hirscher.

Marcel Hirscher tapte gullet i den alpine kombinasjonen tidligere denne uken med ett fattig hundredel og med tanke på hvor suveren Henrik Kristoffersen har vært i slalåm denne sesongen, er det nok i storslalåm Hirscher har den aller største vinnersjansen.

2,20 i odds på at Marcel Hirscher innfrir favorittstempelet og tar gull er ok odds og spilles.