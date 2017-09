Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel 1: Nå er det alvor for King

Oddsdobbel 2: Hjemmedobbel fra Allsvenskan

Oddstips Ligue 1: Toulouse til strålende odds

Oddstips dansk Superliga: Tøff bortekamp for Grytebust

V65 Solvalla: Herlig V65-omgang i vente

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss fredag med kamper fra både Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, dansk superliga og Allsvenskan på menyen. De norske fotballjentene spiller VM-kvalik mot Nord-Irland. I tillegg er det full serierunde i Ligue 2 i Frankrike.

Rosenborg ble som ventet kjørt kraftig borte mot Real Sociedad torsdag kveld, og klarte dessverre heller ikke å score mål (som var et av våre tips torsdag). Dog ble det flott klaff for dobbelen med seire til Atalanta og Slavia Praha til solide 4,39 i odds, og Østersund innfridde som vårt frekke singelspill borte mot Zorya Lugansk til spenstige 4 i odds.

Kalmar - IFK Norrköping H 2,20 (spillestopp kl 18.55)

Kalmar med norske Harmeet Singh i stallen, har hatt en trøblete sesong og figurert på nedre halvdel gjennom hele sesongen. Men bortsett fra stjernesmellen borte mot Malmö fjerde sist (tap 0-6), har Kalmar meget solide 5-1-1 på sine sju siste seriekamper, inkludert en knallsterk borteseier mot AIK. Vår egne Harmeet Singh meldte overgang til klubben i sommer og har startet i to av de siste fem seriekampene og kommet inn i de tre andre. Til tross for 16 poeng på de sju siste seriekampene, har ikke Kalmar mer enn fem poeng ned til Jönköpings Södra på kvalikplassen. 5-1-5 totalt hjemme på Guldfågeln Arena, men de tre siste er alle vunnet. Kvartetten Måns Söderqvist, David Elm, Rasmus Elm og Tobias Eriksson er alle skadet, men disse har vært svært lite med denne sesongen.

IFK Norrköping tok et bejublet seriegull i 2015, og fulgte også opp med en bra sesong i 2016 (3. plass). Denne sesongen har det gått litt tyngre, men det skyldes mer enn noe annet at laget har blitt ribbet av spillere og solgt til utlandet i stor stil. Innledet denne sesongen solid, men står nå med 3-0-6 på sine ni sister seriekamper og ligger på 5. plass med 36 poeng. Borte er tallene 5-1-4. Linus Wahlquist som har startet i samtlige seriekamper for Norrköping denne sesongen, soner karantene i kveld.

To lag med helt motsatt utvikling altså (selv om IFK Norrköping har vunnet to av sine tre siste). Godtgående Kalmar trenger flere poeng for å komme seg unna nedrykkssnakk og 2,20 på hjemmeseier er flott odds.

Häcken - Elfsborg H 1,70 (spillestopp kl 18.55)

Åtte seriekamper på rad uten tap for formsterke Häcken som ligger på 3. plass når det gjenstår åtte serierunder. Det er ni poeng opp til serieleder Malmö (som kun har tatt ett poeng på sine tre siste). En god del svenske eksperter hadde Häcken som gullfavoritt før denne sesongen, men en svak start vanskeliggjorde det. Nå har det løsnet og Häcken står med 5-3-0 på sine åtte siste seriekamper. 5-3-3 totalt på hjemmebane. Forsvarsspilleren Kari Arkivou er ute siden sist, ellers er det ingen endringer for Häcken.

I likhet med Häcken innledet også Elfsborg sesongen dårlig, men det har bedret seg noe. Ligger på 8. plass med 31 poeng og står med 2-5-3 på bortebane. Formen er mer på det jevne med 2-3-3 på de åtte siste seriekampene. Midtstopper Jon Jönsson som har startet de tre siste seriekampene soner karantene i kveld. Samuel Holmen som kom hjem til Elfsborg tidligere i sommer har vært ute en periode og er ikke med i kveld, det samme gjelder midtbanespilleren Alex Dyer som dog har vært ute de siste månedene.

Häcken har vunnet de to siste tilsvarende i Göteborg og 1,70 på hjemmeseier er helt grei hjemmeodds. Kombinert med seier til Kalmar får vi spreke 3,74 i totalodds.